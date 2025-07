Incêndio atinge área de mata na Estrada Galvão Bueno em São Bernardo

Um incêndio atingiu uma área de mata na altura do número 9.951 da Estrada Galvão Bueno, em São Bernardo, durante a madrugada deste sábado (19). Segundo a Prefeitura, por meio da Defesa Civil, as chamas alcançaram árvores do entorno, mas foram rapidamente controladas.



O Corpo de Bombeiros atuou na contenção do fogo, com apoio das equipes da Defesa Civil, que também sinalizaram o local para garantir a segurança da via. A Prefeitura negou ainda o registro de acidentes ou vítimas durante a ocorrência.



As causas do incêndio ainda não foram informadas.

Leia a nota da Prefeitura na íntegra:

"A Prefeitura de São Bernardo, por meio da Defesa Civil, informa que houve registro, na madrugada deste sábado, de um incêndio na mata na altura da Estrada Galvão Bueno, 9951, atingindo árvores do entorno. As equipes sinalizaram o local. O serviço de contenção do fogo foi realizado de forma rápida pelo Corpo de Bombeiros, com apoio da Defesa Civil. Não houve notificação de acidentes no local durante a ação."