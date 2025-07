Lula reage a sanções dos EUA contra Moraes e fala em ameaça à soberania

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou neste sábado (19) a decisão do governo dos Estados Unidos, liderado por Donald Trump, de revogar o visto americano do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), e de seus familiares. Em nota publicada nas redes sociais, Lula classificou a medida como “arbitrária” e “completamente sem fundamento”.



LEIA MAIS: Quem são as autoridades brasileiras que vão ficar sem visto dos EUA

“Minha solidariedade e apoio aos ministros do Supremo Tribunal Federal atingidos por mais uma medida arbitrária e completamente sem fundamento do governo dos Estados Unidos. A interferência de um país no sistema de Justiça de outro é inaceitável e fere os princípios básicos do respeito e da soberania entre as nações”, escreveu o presidente.



Lula também afirmou que nenhuma tentativa de intimidação irá comprometer o funcionamento das instituições brasileiras: “Estou certo de que nenhum tipo de intimidação ou ameaça, de quem quer que seja, vai comprometer a mais importante missão dos poderes e instituições nacionais, que é atuar permanentemente na defesa e preservação do Estado Democrático de Direito.”



A declaração ocorre um dia após a escalada de tensão entre o governo norte-americano e o Judiciário brasileiro. Na sexta-feira (18), o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio — nomeado por Trump — determinou o cancelamento imediato do visto de entrada no país de Moraes, seus aliados no STF e familiares. A medida foi anunciada como resposta à atuação do ministro na condução de processos envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), incluindo a decisão que impôs uso de tornozeleira eletrônica e restrições de circulação ao ex-mandatário.



Em postagem na rede social X (antigo Twitter), Rubio afirmou que Moraes promove “censura” e “caça às bruxas” contra Bolsonaro, e que os Estados Unidos vão “responsabilizar estrangeiros que violem a liberdade de expressão”.