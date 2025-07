Eduardo Bolsonaro ameaça eleições de 2026 'se o Brasil não resolver crise institucional'

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) voltou a adotar um discurso de tom antidemocrático ao afirmar, nesta sexta-feira (18), que a eleição presidencial de 2026 pode não acontecer no Brasil. Em entrevista à CNN Brasil, ele declarou que, caso não haja uma resolução da chamada "crise institucional" nas próximas semanas ou meses, o processo eleitoral estaria ameaçado.



“Não estou preocupado com eleição. Se o Brasil não resolver essa crise institucional, não haverá eleição em 2026. Então por que me preocuparia com popularidade?”, disse Eduardo, que está nos Estados Unidos em articulações políticas com aliados do ex-presidente Donald Trump.



A declaração reforça o padrão recorrente de ataques à democracia por parte de figuras do entorno bolsonarista. Eduardo também afirmou que atua junto a integrantes do governo norte-americano para impor sanções contra autoridades brasileiras, incluindo ministros do Supremo Tribunal Federal, como Alexandre de Moraes, e o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Ele ainda atribuiu a si próprio a influência sobre a recente decisão dos Estados Unidos de impor tarifas de 50% sobre produtos brasileiros — medida que, se confirmada com base em retaliações políticas, seria altamente prejudicial à economia nacional.



A fala do deputado licenciado reacende preocupações sobre a estratégia de parte da extrema direita em deslegitimar instituições e criar instabilidade com vistas às próximas eleições. Colocar em dúvida a realização do pleito de 2026 é mais um passo na retórica que tenta enfraquecer o sistema democrático brasileiro.