Temperaturas caem, mas o sol brilha no Grande ABC neste sábado (19)

O sábado (19) começou com céu azul, poucas nuvens e sol em todo o Grande ABC, apesar das temperaturas mais baixas em relação aos últimos dias. De acordo com o Climatempo, o tempo segue estável e não há previsão de chuva para hoje.



LEIA MAIS: Trânsito tem bloqueio parcial na Anchieta na manhã deste sábado (19)

As temperaturas mínimas ficaram em torno dos 10°C em todos os sete municípios da região. Ao longo da tarde, o sol permanece entre muitas nuvens, e a máxima deve variar entre 18°C e 20°C, dependendo da cidade.



Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra não devem passar dos 18°C. Em Diadema e São Bernardo, a máxima prevista é de 19°C, enquanto São Caetano deve ter o dia menos frio da região, com máxima de 20°C.



À noite, o céu deve continuar com bastante nebulosidade, mas sem previsão de chuva. A umidade do ar segue em níveis moderados, e o frio deve persistir ao longo do fim de semana.