Veja a Palavra do Leitor do 'Diário' deste dia 19 de julho de 2025

Envenenamento

‘Jovem envenenado em São Bernardo ficou 20 minutos em parada cardíaca’ (Setecidades, sexta-feira, 18). Que os anjos do Senhor acampem sobre ele. Deus é um Deus de milagres. Creio na sua cura e em um novo tempo na vida deste jovem. Que ele possa viver um novo tempo abençoado e cheio de realizações.

Deia Ribeiro

do Instagram

Alerta

Pensando no futuro, para amenizar o momento de desespero e facilitar, há quase seis anos contratei, para mim e minha mulher, o serviço funerário e fornecimento de urna. O contrato prevê traslado de corpo até 90kg. Infelizmente minha mulher faleceu e, como superou os 90kg, a urna seria outra, com acréscimo no valor contratado. Optei por uma entre duas mais simples, pois o corpo seria cremado. Fragilizado pelo momento, fiquei assustado com a diferença a ser paga, mas não tive escolha. Paguei R$ 13.450, pois o valor da urna contratual era muito menor: R$ 3.200. Sinceramente, na condição de leigo, não vi tanta diferença assim entre a urna contratual e a que fui forçado a pagar.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

Soberania

‘EUA abrem investigação sobre tarifas impostas pelo Brasil’ (www.dgabc.com.br). O Diário nos convoca não a buscarmos nos partidos políticos respostas a indagações e desconfortos e sim a reconhecermos que a grandeza do Brasil é que nos faz nacionalistas. Nós, brasileiros, não fomos, não somos e nunca seremos bandidos, meliantes ou foras da lei para sermos investigados pelos EUA. A verdade sempre prevalecerá, pois temos nossa Constituição de 1988 que nos protege e nos lega direitos intocáveis e jamais movediços. A história trará uma certeza: o semitutor, sr. Donald Trump, será levado a experimentar do seu próprio veneno, que será o de ser impichado por nossos irmãos e cidadãos norte-americanos.

Cecél Garcia

Santo André

Cargos públicos

E o toma lá, da cá continua na ilha da fantasia chamada Brasília. Não bastasse a lagosta e vinhos caríssimos à disposição dos nobres ministros, a Câmara dos Deputados aprovou a criação de mais 160 novos cargos comissionados para o STF (Supremo Tribunal Federal) e outras 40 cadeiras para agentes da Polícia Judicial. Enquanto isso, o Executivo tenta mais uma vez escorchar o povo com novos impostos para manter a festança.

Vanderlei Retondo

Santo André

Polarização

O eleitor deverá tomar muito cuidado com quem vai eleger nas próximas eleições. No Senado, o PT se articula fazendo um pente-fino nos suplentes, pois diz que eles precisam ser fiéis à Lula. Da mesma forma no PL a atenção está voltada para os candidatos fiéis a Bolsonaro. Depois essa gente critica a polarização. Mas não são os partidos que compram essa briga para eleger mais senadores para seus partidos? Do jeito que a coisa está indo, eleger senador está se tornando o cargo mais importante do pleito. Quem diria que um dia estaríamos vendo uma disputa tão ferrenha no Senado e tudo por quê? Por que estão de olho nas decisões do STF (Supremo Tribunal Federal). Mas antes de se elegerem é bom lembrar que se muitos não tivessem o rabo preso, não seria necessária essa providência.

Izabel Avallone

Capital