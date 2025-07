Fim de semana: região tem opções variadas e gratuitas para todos os gostos

O Festival de Inverno de Paranapiacaba, em Santo André, acontece nesse e no próximo fim de semana, das 10h às 20h. Serão promovidas 80 atrações, com participação de 400 artistas, sendo 70% de nomes locais.

Essa edição do evento conta com Wi-Fi gratuito para os visitantes nas três praças de alimentação, localizadas ao lado do antigo mercado, na Avenida Manoel Ferraz de Campos e atrás das antigas oficinas. Nos espaços haverá 35 food trucks. Para os amantes de ferromodelismo, novas maquetes estarão em exibição.

O acesso a Paranapiacaba será feito da parte alta (Vila Portuguesa). Os visitantes deixarão os veículos no estacionamento que funcionará no km 47 da rodovia Antonio Adib Chamas (SP-122). A entrada de veículos não será permitida na parte baixa da Vila Inglesa.

SÃO BERNARDO

O Paço Municipal de São Bernardo receberá neste sábado e domingo, a primeira edição da Festa São Bernardo de Todos os Povos. Tradições de migrantes e imigrantes que participaram, e ainda participam da construção da cidade serão celebradas com programação que inclui apresentações culturais e gastronomia típica.

O evento acontecerá das 14h às 21h, com entrada gratuita. A riqueza cultural da cidade estará representada com a participação de grupos e membros das comunidades japonesa, italiana, chinesa, sírio-libanesa, indiana e de imigrantes vindos da Venezuela e do Paraguai.

As tradições nordestinas, com forte presença na cidade, farão parte das celebrações, assim como os povos originários, com a participação de indígenas das etnias Pankará e Pankararu, que vivem em contexto urbano no município. O Paço Municipal de São Bernardo, Praça Samuel Sabatini, Centro.

MAUÁ

O Parque da Juventude em Mauá receberá neste domingo (20) o projeto Domingou, realizado pela Prefeitura de Mauá em parceria com a Associação Tryade, terá uma edição especial.

O evento conta com o espetáculo Uma Viagem Musical, com canções infantis e sucessos da MPB, apresentado pelo Grupo Duo Brincanto a partir das 14h no palco da quadra. O grupo é formado por Taty Argasuku, André Ferreira e Jaime Silva.

O local também conta com brinquedos infláveis, como tobogã, piscina de bolinhas e cama elástica. Além de atividades esportivas oferecidas pelo projeto como mini quadras de tênis, badminton, futebol, vôlei, tênis de mesa e pintura facial. O projeto Domingou acontece em todos os domingos das 9h às 17h.

O evento Domingou fica no Parque da Juventude em Mauá, Rua Francisco Ortega Escobar, Vila Noêmia.