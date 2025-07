São Caetano recebe peça de Peçanha no domingo

O policial caricato (e hilário) Peçanha, interpretado pelo fundador do grupo Porta dos Fundos, Antonio Tabet, é o destaque da programação do Teatro Municipal Santos Dumont durante este domingo (20). Por 70 minutos, a peça convida o público a gargalhadas em uma mescla com críticas sociais.

Tabet reforça que o formato, com elementos de stand up, foi pensado para justamente encantar o público pela versatilidade. “Há uma quebra da quarta parede, com interações junto à plateia. Além disso, o personagem segue um texto como monólogo. Talvez aí esteja o segredo para agradar a todos”, observou ao Diário.

Na apresentação, Peçanha se torna o responsável por fornecer instruções de segurança antes de um espetáculo fictício. A encenação de Hamlet (clássico de William Shakespeare), na verdade, sequer começa, dando espaço de sobra para o policial “enrolar” a plateia com falas sobre o cotidiano do trabalho e a realidade de um oficial que tenta se adequar ao mundo.

Ao Diário, o ator também reforçou o humor vindo do Grande ABC. “Sou nascido e criado no Rio de Janeiro, por isso não tenho tantas memórias por aqui. Mas tenho muitos amigos e colegas da região. Aliás, pessoas das mais engraçadas que conheço, como Danilo Gentili (Santo André) e Dani Calabresa (São Bernardo)”, destacou.

Os ingressos para a peça de Peçanha saem por R$ 70 no site https://www.bilheteriaexpress.com.br/.