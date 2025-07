Câmara de São Bernardo abre as portas a PcDs

Entre 31 de julho e 6 de agosto, o Legislativo de São Bernardo, comandado por Danilo Lima (Podemos), abre as portas para ação inédita: a Vivência na Câmara para PcDs (Pessoas com Deficiência), que será o primeiro passo para uma inclusão mais efetiva, como o estágio remunerado. Os participantes vão conhecer o dia a dia da Casa Legislativa, acompanhando os trabalhos em diferentes setores. Mais do que visitar, todos vão participar, contribuir e mostrar que inclusão se faz com presença e voz ativa. Cada pessoa será acompanhada por instituições parceiras, respeitando suas individualidades e capacidades. No fim, todos participarão da sessão ordinária do dia 6, simbolizando um momento importante: uma Câmara mais aberta, acessível e cidadã.

BASTIDORES

Cadê?

Funcionários do campus Barcelona da USCS (Universidade Municipal de São Caetano) dizem estar com saudade do professor Ricardo Pereira Trefiglio, cunhado do ex-prefeito José Auricchio Júnior (PSD). Faz algum tempo que os colegas não veem o profissional pelos corredores da instituição de ensino superior, na qual ele foi admitido há 20 anos, em 5 de maio de 2005. Ao menos no mês de julho, o sumiço é plenamente justificável: ele está gozando de merecidas férias, pelas quais recebeu o valor bruto de R$ 28.439,45.

Vale tudo

O vereador de São Caetano Américo Scucuglia (PRD) criticou o ex-prefeito José Auricchio Júnior (PSD) por tentar surfar na onda da entrega da revitalização do Terminal Rodoviário Nicolau Delic, feita pelo atual chefe do Executivo, Tite Campanella (PL). Em vídeo postado em rede social, cheio de ironia, o legislador corrigiu algumas informações passadas por Auricchio, como a de que a obra integra “programa” idealizado por ele em 2023. “Não é um programa. É financiamento, e dos grandes: US$ 50 milhões”. E resumiu: “Parece até fim de novela. Tem personagem que não superou o fim da gestão e voltou para a cena tentando roubar o crédito do roteiro”.

Justa homenagem

O deputado federal Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho (PT), prestou ontem homenagem ao líder Nelson Mandela (1918-2013), advogado e ex-presidente da África do Sul que, por lutar contra o sistema de segregação racial, ficou preso por quase 30 anos. Desde 2009, após assembleia-geral da ONU (Organização das Nações Unidas), todo 18 de julho é celebrado ao redor do mundo o Dia Internacional Nelson Mandela. Segundo o petista, que esteve com o líder sul-africano em seis ocasiões, trata-se de justa homenagem ao homem “referência na luta pela dignidade humana”.

Delegacia da Mulher

O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), segue confiante no projeto de instalar uma DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) na cidade. Ontem, o liberal entregou documento para Adilson de Lima, delegado titular, e Roberto Santos, delegado substituto, com sugestão de área para a instalação da unidade especializada. O local proposto é o Espaço Lavoisier, na Avenida Prefeito Valdírio Prisco, ao lado do Fórum.

De volta

O ex-prefeito de Santo André Paulo Serra (PSDB) retornou do Japão, onde esteve a trabalho e passeio, juntamente com a mulher, a deputada estadual Ana Carolina Serra (Cidadania), e a filha, Maria Carolina. Segundo o tucano, foram duas semanas de experiências em um país incrível. “O Japão é realmente tudo e um pouco mais: tradição, cultura, organização, educação e tecnologia, entre outras qualidades que resultam em uma sociedade muito evoluída”, pontuou.