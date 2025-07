PL organiza manifestação em defesa de Bolsonaro após medidas cautelares da PF

O Partido Liberal (PL), sigla que acolhe o ex-presidente Jair Bolsonaro, começa a planejar manifestações em resposta as medidas cautelares que foram impostas nesta sexta-feira, 18, ao político. Por meio de nota divulgada no Instagram, a legenda afirma que "É hora de a sociedade brasileira se posicionar com coragem. O povo deve voltar às ruas de forma pacífica e ordeira".

O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcanti (RJ), também se manifestou e postou em seu perfil no X (antigo Twitter) "Brasil nas ruas já!", convocando manifestantes para o futuro ato, que ainda não tem data e local marcado.

O blogueiro bolsonarista Paulo Figueiredo, que está nos EUA e tem se encontrado com o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, fez publicação de cunho parecido dizendo que "está chegando a hora de ir pras ruas - pacífica e ordeiramente - de uma forma nunca antes vista".

Em seu último ato, realizado em 29 de junho, o ex-presidente conseguiu reuniu 12,4 mil pessoas. O número é o menor registrado em São Paulo em manifestações bolsonaristas desde que Bolsonaro deixou a presidência em 2022.

As movimentações são respostas ao mandado da PF realizado nesta sexta na casa de Jair Bolsonaro. Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), policiais realizaram buscas e apreensão na casa do ex-presidente, levando embora um pen drive, que Bolsonaro afirma desconhecer, e cerca de US$ 14 mil e R$ 8 mil em espécie.

Bolsonaro agora também fica obrigado a usar tornozeleira eletrônica, é impedido de sair de casa entre 19h e 7h, em dias úteis, e durante todo o final de semana. Ele está proibido de acessar redes sociais e não poderá se comunicar com diplomatas ou embaixadores.