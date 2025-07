Secretário de Trump determina revogação de visto de Moraes, aliados e familiares nos EUA

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, determinou a revogação do visto americano do ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes e de seus aliados no tribunal, bem como de seus familiares próximos. O efeito da medida é imediato.

"POTUS deixou claro que seu governo responsabilizará estrangeiros responsáveis pela censura de expressão protegida nos Estados Unidos", disse Rubio em registro no X, referindo-se ao presidente dos EUA, Donald Trump.

"A caça às bruxas política do Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, contra Jair Bolsonaro criou um complexo de perseguição e censura tão abrangente que não apenas viola direitos básicos dos brasileiros, mas também se estende além das fronteiras do Brasil, atingindo os americanos", diz o secretário americano.

Moraes determinou a restrição à circulação do ex-presidente Bolsonaro com uso de tornozeleira eletrônica e proibição de aproximação de embaixadas. O ex-presidente foi alvo de buscas e apreensão da PF (Polícia Federal) nesta sexta-feira.