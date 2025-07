São Paulo x Corinthians: veja possíveis times e onde assistir

Com foco total em subir na tabela e se afastar das turbulências, São Paulo e Corinthians fazem neste sábado (19) mais um clássico, válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece no Morumbis, às 21h, com transmissão ao vivo de SporTV e Premiere.

Na 16ª colocação, com 13 pontos e colado na zona de rebaixamento, o Tricolor não vence há cinco rodadas. A equipe vem de um empate por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino e busca uma reação. O técnico Hernán Crespo não poderá contar com o volante Luiz Gustavo, e os atacantes Lucas Moura, Ryan Francisco e Calleri, todos no departamento médico.

Embalado após a vitória fora de casa por 1 a 0 sobre o Ceará, o Timão ocupa a nona posição, com 19 pontos, e busca um novo triunfo para tentar entrar no G-6. A equipe comandada por Dorival Júnior tem desfalques importantes: o atacante Yuri Alberto e o meia Maycon, lesionados, além do lateral Matheuzinho, que cumpre suspensão.

Detalhes da partida: - Dia e horário: sábado, 19 de julho, às 21h (de Brasília). - Local: Estádio do MorumBis, em São Paulo. - Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Premiere (assinatura). Prováveis escalações: São Paulo: Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Alisson, Marcos Antônio, Oscar e Enzo Díaz; Luciano e André Silva.

Técnico: Hernán Crespo.

Corinthians: Hugo Souza; Léo Maná, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Rodrigo Garro; Ángel Romero e Memphis Depay.

Técnico: Dorival Júnior.