Dudu fora: Palmeiras vai reencontrar quatro ex-atletas do clube diante do Atlético-MG

Palmeiras e Atlético-MG se enfrentam neste domingo, às 17h30 (de Brasília), em um duelo marcado por reencontros. A partida no Allianz Parque pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro vale muito para as duas equipes, que buscam se aproximar dos líderes da competição.

Do lado palmeirense, a equipe do técnico Abel Ferreira enfrentará antigos comandados. Agora no Atlético-MG, Gustavo Scarpa, Rony, Gabriel Menino e Caio Paulista tentarão aplicar a famosa "lei do ex" contra o antigo clube.

A lista de reencontros poderia ser maior, mas o atacante Dudu foi suspenso pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por seis jogos, após ser condenado nesta sexta-feira por postagens ofensivas contra Leila Pereira, presidente do Palmeiras.

O Atlético-MG também irá rever um velho conhecido da torcida, o zagueiro Bruno Fuchs, que chegou ao clube alviverde nesta temporada e começou a ganhar espaço na equipe titular.

PARTIDA REPRESENTA BRIGA POR POSIÇÕES

A partida entre Palmeiras e Atlético-MG vale posições na parte superior da tabela do Brasileirão. O clube paulista ocupa o quinto lugar com 23 pontos e, em caso de vitória, pode entrar no G4 da competição e vislumbrar uma disputa pelo topo da tabela.

Já o time mineiro aparece na oitava posição com 20 pontos em 13 partidas e busca se aproximar da zona de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores. Com 51% de aproveitamento, a equipe atleticana obteve cinco vitórias, cinco empates e sofreu três derrotas.