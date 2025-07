Pilates em casa ganha força no combate ao sedentarismo entre idosos

Para milhões de brasileiros com mais de 60 anos, manter uma rotina ativa ainda representa um desafio diante do avanço do sedentarismo e das limitações físicas trazidas pelo envelhecimento. Dores articulares, perda de mobilidade e insegurança com o próprio corpo são alguns dos fatores que impedem a prática regular de exercícios, e contribuem para o aumento dos riscos de doenças cardiovasculares e da perda de massa muscular. Nesse cenário, o “Pilates em Casa” tem se consolidado como uma alternativa acessível para idosos retomarem o movimento com segurança, dentro do próprio lar.

A proposta é da fisioterapeuta e educadora física Vanessa de Andrade, que desenvolveu uma metodologia de baixo impacto adaptada para o ambiente domiciliar. Com mais de 12 anos de atuação em reabilitação e envelhecimento saudável, a especialista criou uma rotina de exercícios simples utilizando apenas objetos do cotidiano, como cadeiras, travesseiros e cabos de vassoura. “O corpo envelhece, mas ele responde ao estímulo certo. A chave está em respeitar os limites e oferecer uma prática possível e contínua”, afirma Vanessa.

Dados do Ministério da Saúde indicam que 47% das pessoas com mais de 65 anos são fisicamente inativas, o que eleva significativamente o risco de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e osteoporose. Além disso, a falta de movimento agrava a sarcopenia, perda de massa muscular progressiva, que impacta diretamente na autonomia do idoso. “A perda de mobilidade não é definitiva. O Pilates estimula os músculos estabilizadores, melhora o equilíbrio e devolve segurança para quem tem medo até de sair de casa”, explica a fisioterapeuta.

Estudos reforçam os benefícios. Um levantamento da Universidade de Miami mostrou que idosos praticantes de Pilates apresentaram melhora no equilíbrio e redução de dores articulares. Já o Journal of Sports Science & Medicine aponta que a flexibilidade pode aumentar até 40% após dois meses de prática regular. “A constância é mais importante do que a intensidade. Com 15 minutos diários, já é possível notar melhoras na postura, na disposição e no controle da respiração”, reforça Vanessa.

A proposta do “Pilates em Casa” também responde a uma demanda crescente por práticas que unam saúde física e acessibilidade. Uma pesquisa da Wellhub revelou que o Pilates foi a segunda atividade física mais buscada no Brasil entre 2019 e 2024, com crescimento de 277,6%. “As pessoas querem se movimentar, mas sentem que o ambiente da academia não foi feito para elas. Meu papel foi adaptar o método à realidade de quem está em casa”, comenta Vanessa.

Além dos ganhos físicos, a prática atua sobre o bem-estar emocional. Durante e após a menopausa, por exemplo, o Pilates colabora para o equilíbrio hormonal, reduz o cortisol (hormônio do estresse) e aumenta os níveis de endorfina, promovendo relaxamento e autoestima. “O autocuidado é um direito. E a saúde precisa ser possível, mesmo com orçamento limitado”, ressalta a especialista.

Para iniciar, a recomendação é buscar vídeos guiados por profissionais qualificados e utilizar um espaço tranquilo da casa. “Não precisa de roupa especial nem de equipamentos caros. O que é essencial é o compromisso com a própria saúde”, afirma Vanessa.

