The Town 2025: veja programação completa com horários dos shows

Nos próximos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro acontecerá a segunda edição do The Town no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O evento, que homenageia a capital, terá seis palcos temáticos e elencou uma grande lista de atrações nacionais e internacionais.

Dentre os principais nomes do evento estão Travis Scott, Green Day, Backstreet Boys, Mariah Carey e Katy Perry. Entre os brasileiros, artistas como Filipe Ret, Capital Inicial, Jota Quest, Ivete Sangalo, Iza, Luísa Sonza, Ludmilla, Glória Groove, Pitty, Karol Conká e CPM 22 marcarão presença.

Em 2025, o mapa do espaço terá mudanças com relação a 2023. Os palcos The One, Factory e São Paulo Square, além de espaços como a Market Square ganham novas localizações, privilegiando a vista do festival. Além das mudanças de espaços, o The Town também ganhará novas experiências e atrações como o palco Quebrada e a The Tower Experience.

Confira os horários dos shows:

6 de setembro

Palco Skyline

23h15 - Travis Scott

20h30 - Don Toliver

18h10 - Burna Boy

15h15 - Filipe Ret

Palco The One

21h55 - Lauryn Hill convida YG Marley e Zion Marley

19h20 - Matuê

17h00 - MC Cabelinho

14h40 - Karol Conká convida Ajuliacosta e Ebony

Palco Factory

19h25 - Teto

17h05 - Wiu

14h45 - Borges

13h - Budah

Palco Quebrada

20h35 - MC Hariel convida MC Marks

18h15 - Tasha e Tracie

15h55 - Batalha da Aldeia Superliga The Town - Eliminatória 1

Palco São Paulo Square

22h05 - São Paulo Square

19h30 - Joabe Reis

17h10 - SP Square Big Band com Tony Gordon

14h - SP Square Big Band

Palco The Tower

1h05 - Victor Lou e GBR

7 de setembro

Palco Skyline

23h15 - Green Day

20h30 - Sex Pistols

18h10 - Bruce Dickinson

15h50 - Capital Inicial

14h40 - The Flight

Palco The One

21h55 - Iggy Pop

19h20 - Pitty

17h - CPM 22

14h40 - Supla e Inocentes

Palco Factory

19h25 - Tihuana

17h05 - Karina Buhr

14h45 - Ready to be Hated

13h - The Monic convida Raidol

Palco Quebrada

20h35 - Black Pantera

18h15 - Punho de Mahin convida MC Taya

15h55 - Batalha da Aldeia Superliga The Town - Eliminatória 2

Palco São Paulo Square

22h05 - Kamasi Washington

19h30 - Orquestra Mundana Refugi

17h10 - SP Square Big Band com Clariana

14h - SP Square Big Band

Palco The Tower

1h05 - Cat Dealers

12 de setembro

Palco Skyline

23h15 - Backstreet Boys

20h30 - Jason Derulo

18h10 - Ceelo Green

15h50 - Jota Quest

15h40 - The Flight

Palco The One

21h55 - Luísa Sonza

19h20 - Pedro Sampaio

17h - Duda Beat

14h40 - Di Ferrero

Palco Factory

19h25 - TZ da Coronel

17h05 - Alee

14h45 - Brô MCs

13h - Kaê Guajajara

Palco Quebrada

20h35 - Kayblack convida Vulgo FK e Caverinha

18h15 - Duquesa

15h55 - Batalha da Aldeia Superliga The Town - Eliminatória 3

Palco São Paulo Square

22h05 - Snarky Puppy

19h30 - Leo Gandelman

17h10 - SP Square Big Band com Alaíde Costa e Claudette Soares

14h - SP Square Big Band

Palco The Tower

1h05 - Dubdogz

13 de setembro

Palco Skyline

23h45 - Mariah Carey

20h30 - Jessie J

18h10 - Ivete Sangalo

15h50 - Natasha Bedingfield

15h40 - The Flight

Palco The One

21h55 - Lionel Richie

19h20 - Gloria Groove

17h - Priscilla convida Luccas Carlos e The Ghetto Heart

14h40 - Os Garotin convida Melly

Palco Factory

19h25 - Junior

17h05 - MC Livinho

14h45 - Chefin

13h - Stefanie

Palco Quebrada

20h35 - Criolo

18h15 - Péricles convida Dexter

15h55 - Batalha da Aldeia Superliga The Town - Eliminatória 4

Palco São Paulo Square

22h05 - Jacob Coller

19h30 - Vanessa Moreno

17h10 - SP Square Big Band com Annalu e Ricardo Arantes

14h - SP Square Big Band

Palco The Tower

1h05 - Liu

14 de setembro

Palco Skyline

23h15 - Katy Perry

20h30 - Camila Cabello

18h10 - J Balvin

15h50 - Iza

15h40 - The Flight

Palco The One

21h55 - Ludmilla

19h20 - Dennis convida Tília

17h - Joelma convida Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara

14h40 - Jota.Pê convida João Gomes

Palco Factory

19h25 - Geraldo Azevedo convida Juliana Linhares

17h05 - Rachel Reis

14h45 - Lambateria Baile Show convida Lia Sophia

13h - Felipe Cordeiro

Palco Quebrada

20h35 - Belo

18h15 - Orquestra Sinfônica Heliópolis

15h55 - Batalha da Aldeia Superliga The Town - Etapa Final

Palco São Paulo Square

22h05 - Jacob Coller

19h30 - João Bosco Quarteto

17h10 - SP Square Big Band com Amanda Maria

14h - SP Square Big Band

Palco The Tower

1h05 - Anna