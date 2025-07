Veja o obituário do Grande ABC deste dia 20 de julho de 2025

SANTO ANDRÉ

Therezinha Apparecida de Assis, 94. Natural de Descalvado (SP). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 15. Jardim da Colina.

Donato Tiepo, 88. Natural de São Carlos (SP). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 15. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Laura Batista de Miranda, 84. Natural de Novo Horizonte (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria José da Silva Brambilla, 84. Natural de Ouro Fino (Minas Gerais). Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Lourdes Pivanti, 81. Natural de Anhumas (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 15. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Carlos Boni, 81. Natural de Sorocaba (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Policial militar aposentado. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edileusa dos Santos da Cruz, 78. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Cleuza Pegoraro Miranda, 78. Natural de Paulistânia (SP). Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 15. Memorial Jardim Santo André.

Raimundo Ananias de Macedo, 76. Natural de Afrânio (Pernambuco). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André, Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Délia Pereira da Silva, 68. Natural de Primavera (Pernambuco). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Terezinha Citon da Silva, 67. Natural de São Caetano. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Funcionária municipal aposentada. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Élcio Sants Tomim, 65. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Tereza, em Santo André. Auxiliar administrativo. Dia 15. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Vicente Rodrigues Gonçalves, 63. Natural de Jaguaritira, distrito de Malacacheta (Minas Gerais). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Teresa Vendrameto Geraldo, 61. Natural de Astorga (Paraná). Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cátia Borges Silva, 41. Natural da Barra (Bahia). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Auxiliar de higiene. Dia 15. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Nabir Gabriel, 91. Natural de Catanduva (SP). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 15, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Lino Lebron Ferreira, 78. Natural de Pindorama (SP). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 15, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

SÃO CAETANO

Maria Aparecida dos Santos, 64. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 15, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Odair Dias Barbosa, 75. Natural de Lençóis Paulista. Residia no Centro de Diadema. Dia 15, em Santo André. Vale da Paz.

Edna de Santana Valadão, 47. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santo André. Dia 15, em Santo André. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

Eulina Alves da Silva, 87. Natural de Lençóis (Bahia). Residia no Parque das Fontes, em Ribeirão Pires. Dia 15. Cemitério São José.

Matias de Souza Leite Neto, 66. Natural de Mata Grande (Alagoas). Residia no bairro Pouso Alegre, em Ribeirão Pires. Dia 15. Cemitério São José.

Neide Pires de Brito, 59. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 15. Cemitério São José.

Maurício Takashi Abe, 46. Natural de São Paulo. Capital. Residia na Vila Guerda, em Ribeirão Pires. Dia 15. Cemitério São José.