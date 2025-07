Ladrões furtam carros de luxo no Morumbi; suspeito tenta fugir a pé após perseguição e é preso

Carros de luxo foram furtados na manhã desta quinta-feira, 17, na Avenida Dr. Francisco Morato, no Morumbi, zona sul da capital. A polícia conseguiu prender no mesmo dia um dos suspeitos, um homem de 25 anos, no bairro Jardim Pantanal, zona leste. Ele foi flagrado dirigindo o automóvel roubado e houve perseguição.

Outros dois veículos também foram encontrados e devolvidos aos proprietários, mas os suspeitos fugiram e estão sendo procurados. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) não informou se há mais carros a serem encontrados.

"Policiais militares estavam em patrulhamento pela Rodovia Ayrton Senna quando avistaram um Jeep Compass. Ao notar a presença da equipe, o condutor tentou se esconder atrás de um caminhão. Os policiais tentaram abordá-lo, mas o motorista fugiu, dando início a um acompanhamento", diz a pasta.

Em dado momento da perseguição, o trânsito ficou congestionado e o motorista foi obrigado a parar. Ele abandonou o carro, então, e tentou fugir a pé, mas foi detido. A partir do comportamento suspeito, os policiais fizeram uma busca e descobriram que o veículo que ele dirigia havia sido furtado naquela manhã, no Morumbi.

"O homem foi conduzido à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça", diz a SSP. Posteriormente, outra equipe policial localizou mais dois veículos furtados na mesma ocasião, mas os criminosos conseguiram fugir.

Todos os automóveis foram apreendidos e devolvidos aos proprietários. O caso foi registrado como furto de veículo, localização/apreensão e entrega de veículo na 1ª Divecar, do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). "As diligências prosseguem para identificar e prender os demais envolvidos no crime", diz a SSP

Criminalidade em alta no Morumbi

Conforme mostrou o Estadão, o Morumbi foi a região que mais registrou roubos a residências no 1º trimestre, segundo levantamento feito com base nos microdados disponibilizados pela Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP). Entretanto, desde 2022 o bairro está entre os principais alvos dos criminosos.

Foram 9 casos registados de janeiro a março, dois a menos do que no mesmo recorte de 2024, quando a região - caracterizada por casas de alto padrão - já figurava no topo da lista;

Capão Redondo e Vila Clementino, também na zona sul, vêm logo em seguida, com 7 ocorrências cada. O levantamento não inclui furtos, crimes sem violência física ou grave ameaça.

No ano passado, um grupo com dezenas de síndicos fez uma reunião com representantes das polícias que atuam no Morumbi para cobrar ações de prevenção a assaltos na região, conta Jorge Eduardo de Souza, presidente da Sociedade Amigos Morumbi e Vila Suzana (Samovis).

Os pedidos vão além dos assaltos a casas. "A maior demanda que chega no grupo é roubo de motoqueiros na rua", afirma Souza. Segundo dados oficiais, foram 380 assaltos registrados no 34º Distrito Policial no 1º trimestre, alta de 27,5% em relação ao mesmo período do ano passado.