Fala de Lula sobre Eduardo Bolsonaro vira remix: 'Ô Trump, defende meu pai'

Uma montagem musical com falas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira (18). Criada pela multiartista Amanda Magalhães, a música faz um remix de trechos em que Lula ironiza a atuação do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos. O vídeo já ultrapassa 4,1 milhões de visualizações e soma mais de 300 mil curtidas no Instagram.



No remix, Amanda repete com batida eletrônica a fala de Lula sobre a suposta tentativa do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de negociar com aliados de Donald Trump para negociar sanções ao Brasil, em razão das investigações do STF (Supremo Tribunal Federal) contra o pai.



"Ô Trump, ô Trump, defende meu pai, defende meu pai. Ah, pelo amor de Deus, Trump, defende meu pai. Fala que você não vai taxar se meu pai não for preso", diz Lula no remix. Em outro trecho, a música segue: "Ô Trump, ô Trump, defende meu pai, defende meu pai. Ô Trump, pelo amor de Deus, Trump, solta meu pai."



Bolsonaro usa tornozeleira e PF faz nova operação

A repercussão do vídeo ocorre no mesmo dia em que a Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, em Brasília, no âmbito da investigação sobre a tentativa de golpe de Estado. Ele também passou a usar tornozeleira eletrônica por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF.



Bolsonaro é réu por tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito e por associação criminosa. A medida judicial desta sexta-feira (18) é parte das ações relacionadas ao inquérito que apura articulações para invalidar o resultado das eleições de 2022.