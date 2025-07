MSP Estúdios abre bastidores da produção da Turma da Mônica ao público; veja como visitar

O tour guiado pelos bastidores da MSP Estúdios, localizado na Rua Werner Von Siemens, 111, na Lapa de Baixo, em São Paulo, está disponível para visitação de segunda a sexta-feira até o dia 25 de julho. Com duração aproximada de duas horas, o passeio ocorre em três horários diários: 9h30, 13h30 e 16h30.

A MSP Estúdios proporciona um mergulho no processo de criação dos personagens e histórias que, há mais de seis décadas, fazem parte da cultura brasileira, como Mônica, Cebolinha, Chico Bento e Rosinha. O roteiro da visita é atualizado frequentemente, com alterações nos ambientes e no percurso.

Os visitantes são recebidos na entrada do centro comercial onde o estúdio está instalado e, em seguida, transportados de van até a sede. Ao chegar, seguem para o auditório, onde recebem as boas-vindas e os fones de ouvido usados durante todo o trajeto.

A visita tem início em um corredor que traz informações sobre a carreira de Mauricio de Sousa e a criação de seus personagens. Esse espaço antecede a entrada no escritório, onde os visitantes acompanham as etapas da produção. É possível observar o trabalho de desenhistas, roteiristas, animadores e designers, e entender como nascem as histórias em quadrinhos, filmes, animações, livros e jogos.

O tour passa pelas salas dos filhos de Mauricio de Sousa, que vão levar o legado adiante, entre eles Mônica Sousa. Entre esses espaços, está a sala dela, filha do autor e inspiração para a personagem. No local, o público pode ver o Sansão original, que era amarelo antes de se tornar azul.

A visita termina na Pracinha do Limoeiro, que conta com um brinquedão onde crianças e adultos podem brincar. Em seguida, os visitantes têm acesso à loja oficial da MSP, com produtos exclusivos da marca.

O passeio é acessível a todos os públicos, incluindo PCDs (pessoas com deficiência). Os ingressos podem ser adquiridos no site oficial: www.visitamauriciodesousa.com.br.