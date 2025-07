Cruzeiro vence Flu no Maracanã em despedida de Arias e assume liderança do Brasileirão

Em uma noite de emoção no Maracanã, marcada pela despedida de Jhon Arias, o Fluminense não conseguiu transformar o clima de homenagens em resultado dentro de campo. Diante de um Cruzeiro preciso e competitivo, o time tricolor foi superado por 2 a 0, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O duelo marcou a última atuação de Arias com a camisa do clube antes de seguir para o Wolverhampton, da Inglaterra, e também representou a ascensão celeste à liderança da competição, com 30 pontos - três a mais que o vice-líder Flamengo e indicando que deixou para trás os anos tenebrosos de crise financeira e rebaixamento à Série B. Já o Fluminense estacionou em sétimo, com 20.

Responsável direto por impulsionar essa arrancada do Cruzeiro é Kaio Jorge, que vive seu melhor momento com a camisa celeste. O atacante voltou a balançar as redes no Maracanã e chegou a 12 gols em 14 partidas no Campeonato Brasileiro, se isolando na artilharia da competição.

O Cruzeiro mostrou força logo nos primeiros minutos, aproveitando-se de erros defensivos do Fluminense e imprimindo um ritmo agressivo. Mesmo com menor posse de bola, a equipe mineira foi letal no primeiro tempo. Aos 29 minutos, após escanteio originado de grande defesa de Fábio, Fabrício Bruno subiu livre e abriu o placar - foi o primeiro gol do zagueiro com a camisa do clube.

Pouco depois, Kaio Jorge, em fase artilheira, aproveitou nova falha na saída tricolor para marcar o segundo. O Fluminense tentou reagir na etapa final. Com mais intensidade e volume ofensivo, criou boas chances e parou em noite inspirada de Cássio. O goleiro cruzeirense fez pelo menos três grandes defesas, incluindo finalizações de Fuentes e Thiago Silva.

Em duas oportunidades, o time carioca ainda acertou o travessão, com Thiago e Lima, além de uma bola na trave de Freytes. A equipe carioca pressionou até o fim, mas esbarrou na solidez defensiva do adversário e na própria falta de precisão no terço final.

Na próxima rodada, o Cruzeiro enfrenta o Juventude no domingo, às 16h, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). No mesmo dia, às 19h30, o Fluminense visita o Flamengo no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 0 X 2 CRUZEIRO

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes (Renê) e Gabriel Fuentes; Martineli (Lima), Hércules e Nonato (Serna); Arias, Cano (Everaldo) e Soteldo (Keno). Técnico: Renato Gaúcho.

CRUZEIRO - Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kauã Prates (William); Lucas Romero, Lucas Silva, Christian (Jonathan Jesus), Matheus Pereira (Eduardo) e Wanderson (Marquinhos); Kaio Jorge (Gabigol). Técnico: Leonardo Jardim.

GOLS - Fabrício Bruno, aos 29, e Kaio Jorge, aos 34 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Martinelli (Fluminense); Cássio e Marquinhos (Cruzeiro).

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

RENDA - R$ 1.781.172,00.

PÚBLICO - 45.681 torcedores.

LOCAL - Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).