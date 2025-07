Veja horóscopo desta sábado (19) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O que os astros reservam para você neste sábado, dia 19 de julho de 2025? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Sábado promete, mesmo com algumas limitações financeiras. Seja paciente, boas oportunidades vão surgir após o almoço. Altos e baixos no amor pela manhã, mas tudo estabiliza à tarde. Solteiros, estejam atentos, pode surgir química com alguém próximo.

Cor: VERMELHO

Palpite: 19, 03, 37

A Lua segue o baile em seu signo, pena que abre o sabadão em conflito com Mercúrio retrógrado e recomenda cautela dobrada nos contatos e nas conversas. A boa notícia é que o astral engrena a partir da tarde e tudo vai fluir do jeitinho que você espera, ainda mais nos assuntos do coração. Charme, simpatia e boa lábia serão seus segredinhos de sucesso para fisgar um peixão na pista.

Cor: CINZA

Palpite: 36, 09, 20

A Lua continua infernizando seu astral e briga com Mercúrio, alertando que fofocas, confusões e perrenguinhos podem rolar, portanto, conte até dez para não discutir. Intromissões em sua intimidade podem chatear e convém impor limites para não deixar gente palpiteira atrapalhar a sua vida. Um dinheiro que não esperava agora pode cair na conta. No amor, o romance deve ganhar mais estabilidade

Cor: AMARELO

Palpite: 19, 46, 10

Sábado inicia agitado, evite stress e não espere ganhos imediatos. Porém, espere uma noite vibrante com amigos e surpresas agradáveis! Oportunidade de paixão intensa com alguém que já admira. Ótima sintonia no romance promete um fim de dia memorável.

Cor: ROSA

Palpite: 09, 36, 29