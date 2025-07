PM Ambiental captura dois procurados pela Justiça em São Bernardo

Dois homens procurados pela Justiça foram capturados por policiais militares da GEPAAR (Grupo Especial de Policiamento Ambiental de Áreas de Risco) durante patrulhamento pela Estrada do Capivari, no Riacho Grande, em São Bernardo, na tarde dessa quinta-feira (17).

Os policiais efetuavam o deslocamento para cumprir uma missão operacional, quando avistou três indivíduos acompanhados de um cachorro de grande porte na altura do número 1200, da Estrada do Capivari. A equipe suspeitou de que eles poderiam estar envolvidos em atividades de caça.



Após a abordagem, os policiais não encontraram nada ilícito. Ao serem questionados, os homens disseram que estavam a caminho de uma chácara com fins de reabilitação para aqueles que sofrem de dependência química. Entretanto, após consulta no sistema Muralha Paulista (programa de vigilância com câmeras e tecnologias de monitoramento), os policiais identificaram dois dos homens abordados como procurados pela Justiça.



A PM conduziu os dois homens até o 4° Distrito Policial de São Bernardo e agora ficam à disposição da Justiça. O outro indivíduo que acompanhava os procurados foi liberado após a checagem de seus dados.