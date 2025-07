História solene. A celebração no IHGSP. 93 anos da Revolução da 32. 189 de Carlos Gomes. Medalhas para rádio e jornal.

Sábado, 12 de julho de 2O25. Auditório Afonso de Freitas, primeiro andar do prédio do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, no Centro da capital paulista. Realiza-se sessão solene com várias celebrações e a posse de quatro novos membros do IHGSP.

O Grande ABC esteve presente, pelos seus memorialistas, numa força imensa à página Memória. Muito felizes ficamos. E agradecemos. Mais um passo para entender como tem sido a formação das Setecidades, agora no conceito de uma entidade com 130 anos de caminhada.

Presidente João Tomás do Amaral, vice-presidentes Antonia Aparecida Quintão e Cristiane Carbone, conduziram a seção, que teve a presença da cantora Lucimara Nascimento e do Camerata do Corpo Musical da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Crédito das fotos 1 a 9 – Cecília Camargo

PARA A HISTÓRIA

1 – O pequeno Guilherme de Almeida no colo da mãe Angelina, retrato doado ao Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo por Jorge Alves de Lima, empossado correspondente nacional do IHGSP. Fábio Siqueira (o 1º à esquerda), presidente João Tomás do Amaral, Jorge Alves de Lima e Cristiane Carbone

2 – Presidente João Tomás do Amaral entre Milton Parron e este repórter: diplomas e medalha Dom Pedro II

3 - Dayse Valle Machado Peccini, empossada titular do IHGSP. Coordenadora do livro Arte, novos meios multimeios (Brasil 70/80)

4 – Fernando Santos da Silva, empossado titular do IHGSP. Autor dos livros Maria Antônia, um retrato além da moldura; e Manipulando Almas

5 – Manoel Monteiro do Espírito Santo Junior, empossado titular do IHGSP. Preserva a história da Base Aérea de São Paulo

6 – Pedro Paulo Penna Trindade, mestre de cerimônias. Membro honorário da Sociedade Veteranos de 32. Participou de sete antologias na série “O Conto Brasileiro Hoje”.

7 – Antonia Aparecida Quintão, vice-presidente do IHGSP. Pesquisadora no Centro de Estudos Internacionais do Instituto Universitário de Lisboa (Portugal). Autora de livros e capítulos sobre a história e a cultura da população negra

8 – Fabio Mikhail Abou Rejaili Siqueira, diretor do IHGSP e, juntamente com o presidente João Tomás do Amaral, tem pesquisado os anais da entidade, inclusive separando trabalhos que focalizam o Grande ABC

9 – Frei Evaldo Xavier Gomes, comissário pontifício do Mosteiro de São Bento e membro titular do IHG de São Paulo e Minas Gerais

10 – Memorialistas do Grande ABC na entrada do IHGSP, com destaque para os membros do GAMA (Grupo de Amigos do Movimento Autonomistas de São Caetano). Subindo a escada, na identificação de Humberto Pastore: Cecília Camargo (autora das fotos desta página), Suzete Terezinha Moreno, Lia Mariani, Mari Cabrino, Wagner Antonio Natale, Humberto Domingos Pastore, José Luiz Cabrino, Aldo Simionato, João Tarcisio Mariani e este repórter

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Domingo, 20 de julho de 1975 – Edição 2803

MANCHETE – Portugal, sob ameaça de golpe de estado.

Lisboa – Cinquenta mil socialistas pediram ontem (19-7-1975) em praça pública a destituição do primeiro-ministro Vasco Gonçalves, que está identificado com os comunistas.

CRÔNICA – Rememorando a Rua Coronel Alfredo Flaquer, em Santo André.

Autor: Roterdan Cravo, um dos pseudônimos do saudoso jornalista Fausto Polesi.

EM 20 DE JULHO DE...

1905 – Secretário do Interior e Justiça, Cardoso de Almeida, publicava o regulamento para o serviço de inspeção das amas de leite.

Madrid, 20 (Agência Havas) – Realizou-se comício contra a carestia dos gêneros de subsistência. Fracassou a greve geral.

1950 - Inaugurado o serviço de tração elétrica da EFSJ, obra iniciada em 1947. Substituía-se a velha “maria-fumaça”.

1940 – Rio, 20. Anunciava-se a construção de um grande estádio nacional na capital da República com capacidade para 100 mil espectadores. Local escolhido: terrenos do Derby Club.

