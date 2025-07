Quase 67 mil contribuintes da região perderam o prazo para declarar o IR 2025

Cerca de 66,6 mil contribuintes do Grande ABC deixaram de entregar a Declaração do Imposto de Renda 2025 dentro do prazo, encerrado em 31 de maio. De acordo com dados da Receita Federal, foram registradas 908.930 declarações nos sete municípios da região — número 6,8% inferior à estimativa inicial de 975.546 envios.



O volume abaixo do esperado acende um alerta sobre possíveis falhas de planejamento e desinformação entre os moradores da região. “É um sinal de que muitos ainda enfrentam dificuldades no processo, seja por falta de orientação, organização ou mesmo por receio de preencher algo errado”, avalia Carlos Afonso, especialista em finanças do Grupo MCR.



Segundo ele, a entrega fora do prazo ainda é possível, mas acarreta multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do imposto devido, além de juros. “Regularizar a situação é essencial para evitar dores de cabeça futuras”, pontua.



A Receita reforça que o contribuinte que perdeu o prazo pode acessar o serviço “Meu Imposto de Renda”, disponível no site oficial, aplicativo ou programa de computador, e enviar a declaração atrasada.



O envio em atraso não elimina o direito à restituição, mas pode afetar o cronograma de pagamento. “Quanto mais tempo demorar para enviar, mais tarde será a restituição. E, em alguns casos, há risco de cair na malha fina”, completa Afonso.



A recomendação é que quem ainda não declarou busque auxílio contábil ou utilize as ferramentas oficiais para corrigir a pendência o quanto antes.