Trump volta a pedir redução de taxa de juros a Powell após 'grandes números' econômicos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a pressionar o Federal Reserve (Fed) por reduções na taxa de juros, por meio de publicação na Truth Social nesta quinta-feira, 17. Sem mencionar o chefe do Fed, Jerome Powell, mas repetindo apelido dado anteriormente à ele, o republicano escreveu: "'Atrasado Demais': grandes números acabaram de sair. REDUZA A TAXA!!!". Mais cedo, o Departamento do Trabalho divulgou o número de pedidos de auxílio-desemprego e o Departamento do Comércio dos EUA divulgou dado sobre vendas no varejo no mês passado no país.