Quinta (17) será de sol com muitas nuvens e máximas de 24°C na região

A previsão do tempo para esta quinta-feira (17) indica um cenário semelhante ao dos últimos dias nas cidades do Grande ABC, segundo dados do Climatempo. O sol aparece entre muitas nuvens durante a tarde, e a nebulosidade tende a diminuir à noite em alguns municípios. Não há previsão de chuva.



As temperaturas seguem amenas, com mínimas entre 10°C e 11°C e máximas previstas de até 24°C em toda a região.



Confira a previsão por cidade:



- Santo André: Sol com muitas nuvens à tarde; nebulosidade diminui à noite. Mínima de 11°C e máxima de 24°C.



- São Bernardo: Sol com muitas nuvens à tarde e céu encoberto à noite, sem previsão de chuva. Mínima de 11°C e máxima de 24°C.



- São Caetano: Predomínio de sol à tarde com muitas nuvens e céu parcialmente encoberto à noite. Mínima de 10°C e máxima de 24°C.



- Diadema: Sol entre nuvens à tarde e céu ainda com nebulosidade à noite. Mínima de 11°C e máxima de 24°C.



- Mauá: Sol com muitas nuvens à tarde e diminuição da nebulosidade à noite. Mínima de 11°C e máxima de 24°C.



- Ribeirão Pires: Sol à tarde com aumento de nuvens; noite segue nublada, mas sem chuva. Mínima de 11°C e máxima de 24°C.



- Rio Grande da Serra: Condições semelhantes a Ribeirão Pires. Mínima de 11°C e máxima de 24°C.



A tendência é de continuidade desse padrão nos próximos dias, com variação de nuvens, temperaturas estáveis e tempo seco.