Veja a Palavra do Leitor do 'Diário' deste dia 17 de julho de 2025

Etarismo

Atualmente as empresas, para preencher suas vagas, colocam uma “sopa de letrinhas” de exigencias para eliminar candidatos. Já não existem mais atitudes como investir na pessoa para formar um profissional. Preferem pagar muito para ter um já pronto e os acima de 40 anos já não servem mais. O que faremos com esta população acima dos 40?

Neilton Dantas - Santo André

Esquerda e direita

Li 1984 e A Revolução dos Bichos, de George Orwell. O que a esquerda é ou pretende ser está nesses livros. Ou seja, dê poder à esquerda e teremos igualmente corrupção, vilania e opressão, com mais tons de vermelho. Nada muda em relação à direita. Mas reconheço a inteligência da esquerda, apesar de maquiavélica e mefistofélica. A direita, por sua vez, é burra, como se vê no imbróglio da taxação de 50% de Donald Trump sobre a economia brasileira, que entregou a reeleição ao presidente Lula, numa bandeja de prata. Jair Bolsonaro, por sua grosseria, seus modos toscos e sua desumanidade durante a pandemia, elegeu Lula. Trump e a direita tupiniquim, agora, viabilizaram sua reeleição. A direita tosca e estúpida é o melhor cabo eleitoral da esquerda.

Túllio Marco Soares Carvalho - Bauru (SP)

Tarifaço

A ordem de quem pensa com a razão é negociar. O Brasil está cheio de politiqueiros que não levam o País a sério. Em compensação faltam bons negociadores, aqueles que sabem ponderar e separar a questão econômica da políticalha. Falta ao Brasil uma diplomacia que não se subordina, mas que tenha a grandeza de reconhecer de que não se trata desse ou daquele presidente. O problema atinge milhões de pessoas que não estão em busca de se eleger, mas sim em busca exemplos de como se comportar diante de uma crise econômica, com menos populismo e mais espírito de cooperação, estratégias inteligentes que tragam estabilidade e segurança. Não se negocia dividindo, acusando e ameaçando. É preciso construir pontes e não muros.

Izabel Avallone - Capital

Diplomacia

A frase “Façam o que eu mando, mas não façam o que eu faço” é uma referência bíblica de Mateus, onde Jesus critica os mestres da lei e fariseus por pregar o que não praticam. Parece que isso é o que acontece com o atual governo, que critica abertamente as medidas norte-americanas, por entendê-las como interferência em assuntos internos, mas silencia quando o assunto é o resgate da ex-primeira-dama peruana, criminosa condenada por corrupção em seu país, dispondo até de avião da FAB (Força Aérea Brasileira), ou da visita do descondenado a ex-presidente argentina Cristina Kirchner, que cumpre prisão domiciliar por corrupção, ostentando uma plaqueta com os dizeres “Cristina Libre”. A frase de Mateus nunca caiu tão bem.

Vanderlei Retondo - Santo André