Neymar vê Santos forte e em condições de sonhar alto: 'Podemos ir muito além do que vive hoje'

Desde seu retorno ao Santos no começo da temporada, Neymar não havia vivido uma noite tão mágica quando a desta quarta-feira. Autor do gol do triunfo por 1 a 0 sobre o Flamengo, na Vila Belmiro, o sorridente astro comemorou de forma efusiva dentro do gramado, fez 'aviãozinho', exibiu e beijou o escudo do clube, abraçou torcedores na arquibancada, entre eles o surfista Gabriel Medina e uma emocionada 'vovozinha', e garantiu que está pronto para levar o time muito além da luta contra a queda.

"O Flamengo é, na minha opinião, o melhor time do campeonato, muito bom taticamente, defende e ataca muito bem... Saem três jogadores bons e entram outros três bons. É difícil jogar contra times assim", admitiu o astro, no Première, antes de mandar o recado que animou a torcida.

"Mas demonstramos que podemos ir muito mais além do que vive hoje. É um grande momento para todo mundo. Tivemos tempo para trabalhar e mostramos que podemos jogar contra qualquer time do Brasileirão."

Sobre seu estado físico após finalmente completar um jogo pelo Santos, Neymar admitiu que ainda não está 100% após lutar contra lesões musculares. Contudo, nem pensa em ser poupado por Cleber Xavier.

"Quero jogar todos os jogos 90 minutos", disse. "Falei no começo temporada, quero estar melhor fisicamente e isso requer tempo. Não é fácil enfrentar a lesão que tive. Meu corpo está se desenvolvendo ainda, reconhecendo algumas coisas, não estou 100% ainda, mas cada vez melhor."

O camisa 10, que voltará a campo no sábado, em visita ao Mirassol, aproveitou para elogiar o filho de Robinho, a quem garante que está tentando ajudar nos treinos e agora nos jogos, após a estreia desata quarta-feira.

"Juninho tem muito potencial e a semelhança com o pai é muito grande", frisou. "Independentemente do que o pai dele passa (está preso), o moleque tem cabeça boa, é forte. Não é fácil estrear dessa forma, pressão forte nele e estou aqui para ajudar", enfatizou. "é muito bom de coração e torço demais para ele, o vi pequenininho e agora estreando a meu lado. O tempo está passando rápido. Mas só depende dele, potencial e futebol ele tem."