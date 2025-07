Piscina do Santa Teresinha será entregue em setembro

A Prefeitura de Santo André entregará em setembro a piscina semiolímpica que integrará o futuro Centro Paralímpico de Atividades Esportivas e de Lazer, localizada no bairro Santa Teresinha. A informação foi divulgada ontem pelo secretário de Esportes da cidade, Jobert Minhoca, durante o podcast Política em Cena, do Diário.

“As obras estão aceleradíssimas. Geralmente as piscinas são (usadas) de setembro a abril. Estamos ansiosos porque setembro é o mês da atividade física. Temos muita coisa para entregar em setembro, dentre os quais a piscina do Santa Teresinha. Estamos contando os dias”, destacou.

No fim de setembro de 2024, a Prefeitura deu início à reforma da piscina do Santa Teresinha, cujo projeto previa reestruturação das estruturas hidráulica e elétrica, troca de revestimento e pisos do deck, além de reestruturação completa dos vestiários.

O secretário afirmou ainda que o prefeito Gilvan Ferreira (PSDB) já estuda reformar o Complexo Esportivo Pedro Dell Antonia, obra que deve incluir troca do piso do ginásio e a revitalização da piscina semiolímpica.

Jobert Minhoca destacou que hoje a cidade atende 54 mil pessoas, em cerca de 300 espaços destinados a atividades esportivas. A meta da Prefeitura é chegar a 100 mil pessoas praticando esportes até o final do mandato. Outra novidade é que a Pasta está para fechar, em breve, parceria com a iniciativa privada para fomentar o esporte de alto rendimento. A entrevista completa está disponível nos canais digitais do Diário.