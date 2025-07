Árvore cai na Haddock Lobo e deixa imóveis na região dos Jardins sem luz

Uma árvore enorme caiu sobre carros e atingiu a fiação na Rua Haddock Lobo, no Jardins, em São Paulo, na manhã desta quarta-feira, 16.

Segundo a CET, o acidente danificou dois veículos parados. Ninguém ficou ferido. A reportagem questionou a Prefeitura de São Paulo sobre as causas e vistorias feitas no local, mas não recebeu retorno.

De acordo com a Enel, o fornecimento de energia na região foi afetado. A empresa aguarda a retirada da árvore para atuar no reparo dos cabos.

"A Enel foi acionada mais cedo e a equipe segue no local. No momento, há aproximadamente 200 clientes com o fornecimento interrompido. Após a retirada da árvore, que será feita pela subprefeitura do local, a equipe seguirá com os trabalhos de reparo nos cabos que se romperam."

Árvores têm mais chances de cair em bairros antigos, aponta estudo

Conforme mostrou o Estadão, estudos realizados por pesquisadores da Unifesp e também da Universidade de São Paulo (USP) em colaboração com a Prefeitura em anos recentes, mostram que, na capital paulista, árvores têm mais chance de cair em bairros mais antigos, onde elas envelheceram e foram alvo de um grande número de intervenções no subsolo.

Elas também caem mais nos chamados "cânions urbanos", áreas mais verticalizadas em que prédios altos aumentam a velocidade dos ventos e criam restrições que prejudicam o desenvolvimento das árvores. Outros fatores de risco para a queda de árvores na cidade são o estrangulamento das raízes pelas calçadas e canteiros e podas drásticas.

Gerir a arborização de uma cidade do porte de São Paulo, que tem cerca de 650 mil árvores nas ruas, é um desafio. "A prefeitura, as companhias que têm contrato de manutenção, muitas vezes não dão conta de tanto problema", explica a bióloga e professora da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) Aline Cavalari, que vem estudando os fatores de risco de queda das árvores.

Para a professora, a saída é contar com munícipes para solicitar a poda ou remoção de árvores que apresentam problemas - em São Paulo, pelo número 156 - e capacitar melhor os profissionais envolvidos na manutenção.