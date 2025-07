Israel ataca Damasco e ameaça aumentar ofensiva na Síria em defesa da população drusa

Confrontos intensificaram-se na cidade de Sweida, no sul da Síria, nesta quarta-feira, 16, após o colapso de um cessar-fogo entre as forças governamentais e grupos armados drusos, enquanto Israel ameaçava aumentar seu envolvimento, dizendo apoiar a minoria religiosa drusa.

O exército israelense atacou perto da entrada do Ministério da Defesa da Síria em Damasco e alvejou o mesmo local várias horas depois com um ataque maior. Israel também lançou uma série de ataques aéreos em comboios de forças governamentais no sul da Síria desde que os confrontos eclodiram e reforçou as forças na fronteira.

O Ministério da Defesa da Síria havia culpado anteriormente as milícias na área de maioria drusa de Sweida por violar um acordo de cessar-fogo que havia sido alcançado na terça-feira, fazendo com que soldados do exército sírio revidassem. Disse que estavam "aderindo às regras de engajamento para proteger os residentes, evitar danos e garantir o retorno seguro daqueles que deixaram a cidade de volta para suas casas".

Enquanto isso, continuaram a surgir relatos de ataques a civis, e drusos com familiares na zona de conflito procuravam desesperadamente informações sobre seu destino em meio a apagões de comunicação.

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, ameaçou aumentar a participação em defesa dos drusos e disse que o exército israelense "continuará a atacar as forças do regime até que se retirem da área". O primeiro-ministro isralense, Benjamin Netanyahu, afirmou tem "um compromisso de preservar a região sudoeste da Síria como uma área desmilitarizada na fronteira de Israel" e "uma obrigação de proteger os locais drusos."