Luizinho na praia. O Pequeno Polegar. Ídolo corintiano. Ao lado de dois são-bernardenses. Melhor, pior? O futebol era diferente...

É CAMPEÃO

Corinthians, campeão da Taça Internacional Charles Miller, 1955 (Memória, dia 10). Encaminho fotos em que aparecem o grande craque Luizinho (o Pequeno Polegar), na Praia Grande, Caiçara, com o garoto Everton Campi (nosso sobrinho) e seu pai, Edson Campi (Bugio).

Pessoalmente, consegui autógrafo do Luizinho, num maço de cigarros, dentro de um mercado no Caiçara. Depois, em 1957, o Corinthians veio fazer um amistoso com o Esporte (EC São Bernardo, o verdadeiro). Empate de 2 a 2. Odilon, do Esporte, acabou com o jogo. E eu, criança, fiquei com vergonha de conversar com o jogador. Coisas da vida.

Décadas depois, tento contato com outro jogador. Saiu das bases aqui em São Bernardo. Foi negociado. Joga na Bélgica. E a família mantém escritório em São Bernardo.

José Carlos Soares de Oliveira - São Bernardo

Crédito das fotos 1 e 2 – Álbum familiar

IDOLO ETERNO. Luís Trochillo (São Paulo, 1930-1998). Foram 12 anos vestindo o manto sagrado como titular absoluto da posição e principal jogador do elenco corintiano (fonte: Central do Timão)

NAS ONDAS DO RÁDIO

Cangaço.

O Rei do Baião apanha.

Volta Seca canta.

Sousa é invadida...

Texto: Milton Parron

No segundo, de três programas Memória sobre o cangaço e sobre Lampião e sua companheira Maria Bonita, um dos destaques será a invasão da cidade de Sousa na Paraíba, a mais de 400 quilômetros da capital, João Pessoa.

Lampião ficou nos arredores. Mandou 84 elementos de seu bando invadirem a cidade. Foram divididos em cinco grupos chefiados por dois irmãos de Lampião e três elementos de sua confiança.

Roubaram várias residências, saquearam o comércio e dominaram até o destacamento policial, O comandante, tenente Salgado, e o juiz de Direito da Comarca, Arquimedes Santo Maior, foram humilhados em praça pública.

Até o Rei do Baião, Luiz Gonzaga, levou uma tremenda surra por culpa de Lampião e esse episódio é relatado no Memória pelo próprio artista.

Um outro destaque no programa desta semana é Antonio dos Santos. Conhecido por Volta Seca, era o mais jovem integrante do bando e o mais inclinado para a música. Compunha com facilidade e duas de várias de suas composições serão exibidas no programa e com um detalhe, interpretadas pelo próprio Volta Seca.

Memória - Produção e apresentação: Milton Parron. Rádio Bandeirantes em 86.3 e 90.9. Amanhã, às 7h; sexta-feira, às 23h. Disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple Podcast.

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Sábado, 19 de julho de 1975 – Edição 2802

MANCHETE – Cetesb dá prazo para vencer poluição.

O secretário de Obras do Estado de São Paulo, engenheiro Fernando de Barros, afirmava que dentro de três anos a poluição estaria sob controle.

ESPECIAL – Petroquímica União: responsável por 70% da poluição no Grande ABC.

Reportagem: João Batista Olivi.

MORTE – O marechal Juarez Távora falecia aos 78 anos. Ele participou das revoluções de 1922 e 1924 e integrou a Coluna Prestes. Considerado símbolo do Tenentismo.

EM 19 DE JULHO DE...

1890 – Criada a Junta Comercial do Estado de São Paulo.

1905 – Festa no ‘Bologna’, um dos novos vapores da Sociedade de Navegação Italiana em viagem inaugural para o Brasil.

Atracado no armazém número 5 do Porto de Santos, o vapor recebeu figurões de São Paulo para uma visita seguida de banquete.

Entre os convidados, José Martinelli e Ermelino Matarazzo, que viajaram da capital ao porto num vagão especial da “Inglesa”.

Nova Iorque, 19 – Tem-se dado centenas de casos de insolação, em consequência do intenso calor. Só nesta cidade foram vitimadas 23 pessoas.

1940 – Ministro da Viação, general João de Mendonça Lima, autorizava a instalação de uma estação de rádio em Lins, na Noroeste paulista.

A Lins Rádio Clube seria inaugurada em 21 de abril de 1941. A emissora permanece na ativa. Em 1994 a AM passou para o Sistema Regional de Comunicação. Mais recentemente migrou para o sistema FM.

1955 – Sob os auspícios do Comite Intergovernamental para as Migrações Europeias, aguardava-se a chegada do Rio de Janeiro, pelo navio “Augustus”, de uma nova leva de trabalhadores italianos que emigraram para o Brasil.

NOTA – Eram os chamados novos imigrantes, consequência ainda da Segunda Guerra Mundial, terminada dez anos antes.

HOJE

Dia dos Povos Oprimidos

Dia Nacional do Futebol

Dia Nacional da Junta Comercial.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Turiúba.

Na Bahia, Abaré, Boa Vista do Tupim, Canápolis, Crisópolis, Cristópolis, Ipecaetá, Mascote, Riachão das Neves, Teolândia e Wenceslau Guimarães.

Em Santa Catarina, Bom Jesus, Bom Jesus do Oeste, Entre Rios, Jupiá, Penha, Praia Grande, Saltinho, Santa Terezinha do Progresso, São Bernardino e São João Batista.

Em Goiás: Novo Gama e Posse.

E mais: Assaré (CE), Barreiros (PE), Encruzilhada do Sul (RS), Jacuí (MG), Santana do Maranhão (MA) e União do Sul (MT).

Santa Áurea de Córdoba

19 de julho

Sofreu o martírio em 19 de julho do ano 856.

Ilustração – Arquidiocese do México