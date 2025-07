Fies 2025: inscrições vão até sexta (18); veja quem pode participar

Termina nesta sexta-feira, 18 de julho, o prazo para os estudantes interessados em participar do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) referente ao segundo semestre de 2025. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo Portal Acesso Único (acessounico.mec.gov.br/fies), utilizando o login do Gov.br.

Nesta edição, o programa oferece 74.500 vagas em 1.215 instituições privadas de ensino superior, distribuídas entre 18.419 cursos e turnos. O candidato pode selecionar até três opções de curso, organizando por ordem de preferência.



Quem pode se inscrever

Para participar do Fies, o estudante precisa ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, com média igual ou superior a 450 pontos nas cinco provas objetivas e nota diferente de zero na redação.

Também é necessário comprovar renda familiar bruta mensal de até três salários mínimos por pessoa. O candidato não pode ter feito o Enem como treineiro e não pode ter pendências com financiamentos anteriores pelo Fies ou pelo Programa de Crédito Educativo.



Prioridade para inscritos no CadÚnico

O programa reserva 50% das vagas para candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), com renda familiar per capita de até meio salário mínimo.

Esses estudantes, automaticamente identificados pelo sistema durante a inscrição, têm acesso às vagas do Fies Social e podem financiar até 100% do valor do curso. Também há cotas específicas para autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, conforme previsto desde 2024.



Passo a passo para se inscrever

- Acesse o Portal Acesso Único



- Faça login com CPF e senha do Gov.br



- Escolha até três cursos por ordem de preferência



- Confirme as informações e finalize a inscrição



Quem ainda não tem cadastro no Gov.br pode criá-lo diretamente pelo portal.



Cronograma oficial

- Inscrições: até 18 de julho



- Resultado da chamada única: 29 de julho



- Complementação da inscrição: 30 de julho a 1º de agosto



- Convocações da lista de espera: 5 de agosto a 19 de setembro



Todos os requisitos, etapas e prazos estão descritos no Edital nº 16/2025, publicado pelo MEC (Ministério da Educação).



O Fies é uma das principais portas de entrada para o ensino superior privado no Brasil, oferecendo financiamento a juros baixos para estudantes que não têm condições de arcar com os custos de um curso universitário. Quem pretende ingressar na faculdade ainda neste ano deve ficar atento ao prazo final de inscrição nesta sexta-feira (18).