Stranger Things: Netflix revela estreia em três partes da última temporada

Prepare o coração: a jornada final em Hawkins já tem data para começar. A Netflix divulgou nesta quarta-feira (16) o teaser da quinta e última temporada de Stranger Things, encerrando um dos maiores fenômenos da cultura pop da última década. A despedida será lançada em três volumes: o primeiro em 26 de novembro, o segundo em 25 de dezembro e o episódio final em 31 de dezembro — sempre às 22h (horário de Brasília).



Ambientada no outono de 1987, a temporada final traz Hawkins ainda devastada após a abertura dos portais. Vecna (Jamie Campbell Bower) desapareceu, Onze (Millie Bobby Brown) está escondida e a cidade vive sob quarentena militar. Com o aniversário do desaparecimento de Will (Noah Schnapp) se aproximando, uma ameaça ainda mais sombria se aproxima. O grupo precisa se reunir, uma última vez, para o confronto definitivo.



(Assista o teaser aqui)

Última chance de visitar o “mundo invertido”

Desde a estreia em 2016, Stranger Things se tornou a série original mais emblemática da Netflix, misturando aventura, horror e nostalgia dos anos 80. Ícones da cultura pop, como os waffles Eggo e a música “Running Up That Hill”, voltaram aos holofotes graças à produção criada pelos irmãos Duffer.



A quarta temporada alcançou mais de 140 milhões de visualizações, e a expectativa para os episódios finais é altíssima. Além da série, o universo expandido de Stranger Things inclui animações, livros, uma peça indicada ao Tony, exposições imersivas e uma legião global de fãs. No Brasil, a experiência oficial da série também chega em 2025.



Datas dos episódios finais:

- Volume 1 (4 episódios): 26 de novembro



- Volume 2 (3 episódios): 25 de dezembro



- Episódio final: 31 de dezembro



A última temporada traz de volta nomes queridos como Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Sadie Sink, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Joe Keery, Maya Hawke e outros, com a presença inédita de Linda Hamilton (a eterna Sarah Connor de O Exterminador do Futuro).



Prepare-se para dizer adeus a Hawkins — e para compartilhar cada emoção com o mundo inteiro.