Lula lamenta acidente com estudantes da UFPA em Goiás: 'Perda irreparável'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou, nesta quarta-feira (16), o grave acidente que deixou ao menos cinco mortos e diversos feridos na BR-153, em Porangatu, norte de Goiás. A colisão, ocorrida durante a madrugada, envolveu uma carreta, um ônibus e um micro-ônibus que transportavam estudantes da UFPA (Universidade Federal do Pará) para o Congresso da UNE (União Nacional dos Estudantes), em Goiânia.

“Recebi com profunda tristeza a notícia do grave acidente envolvendo uma carreta e dois ônibus com estudantes”, declarou o presidente. “A tragédia resultou na perda irreparável de vidas, incluindo estudantes da UFPA que iriam participar do Congresso Nacional da UNE, e motoristas de dois veículos.”



Lula também manifestou apoio às famílias e à comunidade acadêmica atingida. “Neste momento de dor, manifesto a solidariedade às famílias e amigos das vítimas e aos colegas, professores e a toda a comunidade universitária atingida. Que as famílias encontrem conforto e amparo para atravessar este momento tão difícil.”



Acidente

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a carreta envolvida no acidente teria invadido a contramão e colidido frontalmente com o primeiro ônibus de um comboio formado por quatro veículos. No coletivo estavam 25 estudantes, dois motoristas e um orientador.



Cinco pessoas morreram: o motorista da carreta, o condutor do micro-ônibus e três estudantes. Um passageiro da carreta ficou gravemente ferido. O segundo ônibus do comboio também foi atingido, mas os passageiros não se feriram.



As equipes de resgate, entre elas o Corpo de Bombeiros, o Samu e a Polícia Técnico-Científica, atuaram por várias horas no local. Parte das vítimas ficou presa às ferragens e foi retirada com auxílio de equipamentos especializados. Os feridos foram levados para o Hospital Municipal Henrique Santillo, em Porangatu, e para o Hospital Municipal de Alvorada, no Tocantins.



O trecho da BR-153 foi totalmente interditado das 4h30 até as 9h da manhã, quando o tráfego foi parcialmente liberado.



Governos federal e estadual acompanham o caso

O governador em exercício de Goiás, Daniel Vilela, também se pronunciou e lamentou a tragédia. “Manifesto minha solidariedade às famílias e amigos das vítimas — jovens e profissionais cujas vidas foram tragicamente interrompidas de forma tão precoce. Que encontrem amparo neste momento de profunda dor”, disse em nota oficial.



O Ministério da Educação, a UFPA e a UNE acompanham o caso e prestam assistência aos sobreviventes e às famílias das vítimas. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. A identificação oficial dos mortos ainda não foi divulgada.