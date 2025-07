Apostador do RS ganha sozinho prêmio de R$ 45,1 milhões na Mega-Sena

Um apostador da cidade de Júlio de Castilhos, no interior do Rio Grande do Sul, acertou sozinho as seis dezenas da Mega-Sena e faturou o prêmio acumulado de R$ 45.115.606,88. O sorteio foi realizado na noite desta terça-feira (15), no Espaço da Sorte, em São Paulo.



A aposta vencedora foi feita de forma simples, pelo Internet Banking da Caixa Econômica Federal, com apenas seis números selecionados ao custo de R$ 6. As dezenas sorteadas foram: 03 – 09 – 15 – 27 – 39 – 59.



Além do prêmio principal, a Mega-Sena distribuiu valores menores para outras apostas que chegaram perto. A quina teve 131 ganhadores, com prêmios de R$ 26.962,60 para cada. Já a quadra registrou 6.996 apostas vencedoras, com R$ 721,24 por bilhete.



O próximo sorteio da Mega-Sena será na quinta-feira (17), com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, tanto em casas lotéricas credenciadas quanto pelo site ou aplicativo da Caixa.



A Mega-Sena é o principal concurso de loterias do país e oferece prêmios milionários para quem acerta as seis dezenas. O valor de uma aposta simples permanece em R$ 6.