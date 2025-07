Maioria dos brasileiros desconhece vídeos petistas com IA e ignora campanhas do governo

A maioria dos brasileiros, o equivalente a 83%, afirma não ter visto peças criadas por inteligência artificial divulgadas pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Segundo resultado da mais recente pesquisa da Genial/Quest, divulgada nesta quarta-feira (16), apenas 17% afirmaram ter conhecimento dos vídeos gerados por IA postados aliados do governo.

O PT tem usado produções do tipo para desgastar a oposição. As campanhas começaram com gravações que inflamavam o sentimento de "nós contra eles" e pediam a taxação dos super-ricos no País. Atualmente, o governo ataca opositores com peças de IA atribuindo aos bolsonaristas a culpa da sobretaxa de 50% dos produtos nacionais aplicada pelo presidente americano Donald Trump.

O estudo conduzido pela Genial/Quest, no entanto, apontou que dentre os petistas 85% relatam não ter visto nenhum vídeo feito por IA. Apenas 14% dos apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viram as postagens, 1% dos entrevistados optou por não responder.

Os dados são similares entre os bolsonaristas, 78% dos entrevistados não viram as peças criadas por IA, enquanto apenas 22% viram.

Apesar das propagandas não estarem atingindo a maior parte da população, o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem se preocupado em responder as campanhas usando imagens e mensagens similares.

Conteúdos sobre justiça tributária também não foram vistos por maioria

Os posts criados pela comunicação do governo Lula para propagar a agenda sobre justiça tributária por meio de campanha que pedia a taxação dos BBB (bilionários, bancos e bets) também não foram amplamente difundidos.

Dentre os entrevistados, 56% não sabiam dos esforços governistas que pediam taxação dos super-ricos e opunham "99% da população contra 1%". Enquanto isso, 43% dos entrevistados tiveram contato com a campanha e 1% não opinou.

Mesmo entre os petistas a difusão não foi alta. Apenas 38% tinham conhecimento da campanha, enquanto 62% a desconheciam. Os dados são semelhantes entre os bolsonaristas: 36% sabiam dos esforços do PT que pediam justiça tributária e 63% dos entrevistados não acompanharam a divulgação. Por fim, 1% dos entrevistados nesta vertente não respondeu.

Os conteúdos sobre justiça tributária foram uma forma que o governo encontrou para contornar a derrota que o Congresso impôs ao impedir o aumento do IOF. Neste esforço, o governo teceu criticas a Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara dos Deputados.

Os conteúdos deste âmbito, no entanto, não foram vistos por 72% dos entrevistados e eram de conhecimento apenas de 25% dos participantes da pesquisa, 3% não opinou.

Mesmo dentre os petistas, a maioria não viu as críticas ao presidente da Câmara. Ao todo, 76% dos apoiadores de Lula não conferiram a campanha enquanto apenas 21% dos entrevistados petistas tinham conhecimento e 3% não opinaram. Os bolsonaristas apresentam números parecidos: 70% não souberam dos embates com Motta e somente 26% conheciam a disputa, 4% dos entrevistados desta vertente política não opinaram.

