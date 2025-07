Diante do RB Bragantino, São Paulo busca recuperação no Brasileiro

Ameaçado pela zona de rebaixamento, o São Paulo procura sair de uma situação desconfortável no Brasileirão, e terá uma difícil missão na noite desta quarta-feira (16), às 21h30, quando encara o RB Bragantino, fora de casa, pela 14ª rodada.

Na 15ª colocação, o Tricolor soma 12 pontos, apenas um a mais que o Juventude-RS, que abre o Z-4. O clube enfrenta um momento de crise, com quatro derrotas consecutivas no Nacional. Pelo lado rival, o cenário é oposto e o Bragantino, terceiro colocado, com 26 pontos, pode acabar a rodada até mesmo na ponta do torneio.

Além da situação complicada, o São Paulo recebeu más notícias na tarde de ontem: o atacante Ryan Francisco passará por cirurgia após romper o ligamento anterior cruzado do joelho esquerdo e ficará em recuperação até o fim da temporada. Apesar das altas expectativas de retorno, Lucas Moura seguirá fora do elenco tricolor. O meia segue cronograma específico para amenizar dores no joelho direito.

FICHA TÉCNICA

RB BRAGANTINO

Cleiton; Hurtado (Sant’Anna), Pedro Henrique, Guzmán e Capixaba; Gabriel, Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Vinicinho e Sasha.

Técnico: Fernando Seabra.

SÃO PAULO

Rafael, Ferraresi, Robert Arboleda e Alan Franco; Cédric Soares, Alisson, Marcos Antônio, Oscar e Enzo Diaz; Luciano e André Silva.

Técnico: Hernán Crespo.

Juiz: Alex Gomes Stefano (RJ)

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, às 21h30 (Globo e Premiere).