Santo André Intelli empata e se mantém no G-16 da LNF

Emm um jogo físico, com poucas chances claras de gol, o Santo André Intelli empatou por 2 a 2 com o Esporte Futuro-PR na noite desta terça-feira (14), no Ginásio Noêmia Assumpção, pela 12ª rodada da LNF (Liga Nacional de Futsal). Com o resultado, o time do Grande ABC manteve a décima posição na tabela, somando 21 pontos e permanecendo na zona de classificação para o mata-mata.

Bastaram apenas três minutos de jogo para o Esporte Futuro abrir o placar com Bruno. Durante o restante do primeiro tempo, o Santo André dominou a posse de bola, mas esbarrou em uma defesa sólida do adversário e recorreu a chutes de longa distância. A imprecisão nas finalizações e as boas defesas do goleiro Dudu, no entanto, mantiveram o time andreense sem marcar – até que, já no fim do primeiro tempo, o paranaense ampliou com Quixeré. O Santo André ainda descontou com Mendes, reduzindo o placar antes do intervalo.

Mantendo a postura ofensiva, o Santo André pressionou desde o início da etapa final e foi recompensado logo no primeiro minuto: Wessinho aproveitou um passe preciso de Xaropinho e empurrou a bola para o fundo das redes, igualando o marcador. Apesar das tentativas de ambos os lados, o placar não foi mais alterado.

Agora, o Santo André terá até o dia 28 para se preparar para a próxima rodada, quando receberá o Marreco Futsal-PR em um confronto direto na tabela. O time paranaense ocupa a 11ª posição, com dois pontos a menos que a equipe andreense.

