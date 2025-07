Brasil x Argentina na VNL: veja informações da partida e onde assistir

Com a manutenção da liderança como objetivo principal, o Brasil entra em quadra nesta quarta-feira (16) para a terceira semana da Liga das Nações Masculina de vôlei. Desta vez, a Seleção Brasileira disputará um clássico contra a Argentina, às 0h (de Brasília). O duelo acontece em Chiba, no Japão, com transmissão de SporTV 2 e VBTV.

A boa notícia fica por conta do retorno de Lucarelli ao grupo de jogadores relacionados. O atleta havia se apresentado com uma lesão no ombro, ainda antes do início da competição. Assim, o jogo contra os argentinos será o primeiro compromisso do jogador no torneio. Aos 33 anos, ele é o jogador mais experiente da lista de Bernardinho e o único remanescente do ouro olímpico conquistado em 2016.

A Seleção Brasileira chega embalada para a última semana de pontos corridos. Na última rodada de jogos, em Chicago, o time confirmou o 100% de aproveitamento ao somar resultados positivos contra Canadá, China, Itália e Polônia. O único tropeço brasileiro aconteceu na primeira semana, no Rio de Janeiro, quando perdeu por 3 a 2 para Cuba. O Brasil é líder da tabela, com 20 pontos.

No último compromisso, a Seleção Brasileira bateu a Polônia, em um confronto direto pela liderança. O time comandado por Bernardinho venceram por 3 sets a 1, com parciais de 25/1, 25 /21 21/25 e 8/26.

Detalhes da partida:

- Dia e horário: quarta-feira, 16 de julho, às 0h (de Brasília).

- Local: Chiba, no Japão.

- Onde assistir: SporTV 2 (TV fechada) e VBTV (streaming).

