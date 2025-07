Todos os times argentinos campeões da Libertadores

Você sabe quais são os times argentinos campeões da Libertadores? A Argentina é, sem dúvida, uma potência no futebol sul-americano. Ao longo das décadas, seus clubes colecionaram conquistas importantes, com destaque para a Copa Libertadores da América, o torneio mais prestigiado do continente.





Seja você um amante do futebol ou apenas alguém que deseja adquirir mais conhecimento para se entreter em uma bet online, está no lugar certo! Neste post, listamos todos os times da Argentina campeões da Libertadores. Confira!

Independiente — 7 títulos

O Independiente é o clube com mais títulos da Libertadores em toda a história, pois conquistou o torneio sete vezes: em 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984. Essa supremacia até rendeu o apelido de “Rey de Copas” ao time.



O que impressiona é a sequência de quatro títulos consecutivos entre 1972 e 1975. Nenhum outro clube alcançou algo parecido. Naquele período, o time baseava seu jogo na inteligência tática, resistência física e um estilo de jogo ostensivo, mas sem perder a classe.



O título de 1984 marcou a última grande glória internacional da equipe com a vitória sobre o Grêmio na final com uma postura fria e cirúrgica. Mesmo sem repetir esse feito nos anos seguintes, o Independiente segue sendo um símbolo máximo da Libertadores e um nome respeitado em toda a América do Sul.



Boca Juniors — 6 títulos

Quando se fala de times argentinos campeões da Libertadores, o Boca Juniors é sinônimo de intensidade, paixão e conquistas. O time levantou a taça mais importante do continente nos anos de 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007.



As campanhas do início dos anos 2000 ficaram marcadas por elencos fortes, um estilo de jogo direto e a liderança técnica de Carlos Bianchi. Com jogadores como Riquelme, Palermo, Tevez e Battaglia, o Boca impôs respeito até nas visitas mais hostis.



O ambiente da Bombonera sempre foi um diferencial. Jogar ali é uma experiência quase mística, onde a torcida pressiona com intensidade de jogo de final desde o apito inicial. O Boca pode até não viver hoje o mesmo protagonismo de outras eras, mas sua relação com a Libertadores continua visceral e lendária.



River Plate — 4 títulos

O River Plate também construiu um legado consistente na Libertadores ao vencer o torneio em 1986, 1996, 2015 e 2018. Com quatro taças, é o terceiro time argentino mais vitorioso, ao lado do Estudiantes.



O título de 1986 teve como destaque a segurança defensiva e a eficiência no ataque. Já em 1996, com Francescoli, Ortega e companhia, o time comandado por Ramón Díaz encantou pela técnica.



Mas foi a era Gallardo que consolidou o River como um gigante moderno. As conquistas de 2015 e, principalmente, a de 2018 sobre o Boca Juniors, no Santiago Bernabéu, entraram para a história do futebol mundial.



Estudiantes — 4 títulos

O Estudiantes de La Plata construiu sua história na Libertadores com uma mentalidade competitiva feroz com conquistas em 1968, 1969, 1970 e 2009. Na competição, o clube ficou conhecido por introduzir um estilo de jogo mais estratégico e disciplinado.



Nas três primeiras conquistas, sob o comando de Osvaldo Zubeldía, o time revolucionou o futebol sul-americano ao priorizar a marcação, as jogadas ensaiadas e a leitura de jogo. Foi uma ruptura no domínio das equipes mais técnicas da época.



A volta ao topo em 2009, com Verón como líder em campo, mostrou que o DNA competitivo continuava vivo. O título veio com uma campanha sólida, o que culminou em uma final contra o Cruzeiro.



San Lorenzo — 1 título

O San Lorenzo conquistou sua única Libertadores em 2014. Apesar de sua grandeza no futebol argentino, o clube demorou para alcançar esse título continental, o que aumentou ainda mais a pressão e o simbolismo da vitória.



A campanha foi marcada pela consistência defensiva e pela força coletiva. O time venceu o Nacional do Paraguai na final com uma atuação segura, sem espetáculo, mas com muita autoridade. O gol do título veio de Ortigoza e libertou uma torcida que há anos carregava o

peso da ausência de conquistas da Libertadores.



Essa conquista também coroou a reconstrução institucional e emocional do clube, que passou por períodos difíceis antes de voltar ao protagonismo. Para o torcedor do San Lorenzo, aquela taça tem gosto de redenção.



Vélez Sarsfield — 1 título

O Vélez Sarsfield conquistou sua única Libertadores em 1994. Foi uma campanha consistente, marcada por uma defesa sólida e um elenco bem ajustado, comandado por Carlos Bianchi, que mais tarde faria história no Boca Juniors.



Na final, enfrentou o São Paulo, então campeão da Libertadores e do mundo. A decisão foi tensa e equilibrada, decidida nos pênaltis após uma vitória para cada lado. Com precisão nas cobranças e segurança emocional, o Vélez levou a melhor e garantiu sua vaga entre os grandes da América.



Esse título marcou uma fase dourada para o clube, que também conquistou a Copa Intercontinental naquele mesmo ano em cima do Milan. Mesmo sem o mesmo apelo popular de outros gigantes do futebol, o Vélez mostrou que competência e planejamento também conquistam a América.



Racing — 1 título

O Racing venceu a Libertadores em 1967 e se tornou o primeiro clube argentino a conquistar o título. Aquela equipe entrou para a história como pioneira ao abrir caminho para a dominação argentina nas décadas seguintes.



Comandado por Juan José Pizzuti, o time apresentava um futebol ofensivo e ousado para a época. A campanha teve como ápice a vitória sobre o Nacional do Uruguai na final. Além do título continental, o Racing conquistou o mundo naquele ano ao vencer o Celtic na final do Intercontinental.



Argentinos Juniors — 1 título

O Argentinos Juniors pode não ter a mesma fama que Boca, River ou Independiente, mas seu título da Libertadores em 1985 foi um feito memorável. O clube revelou Maradona, mas já não contava com ele na campanha continental.



Com um time organizado e técnico, o Argentinos bateu gigantes até chegar à final contra o América de Cali. A decisão foi uma das mais dramáticas da história. Após empates nos dois jogos e no desempate, a taça foi decidida nos pênaltis.