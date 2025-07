Bairros centenários. Apresentação Grande ABC. Antigo São Bernardo. Início do século XX.

“Era comum que as pessoas se servissem com canecas de alumínio diretamente das tetas dos animais levados por seus donos pelas ruas da cidade”.

Cf. Assumpta Iorio Colucci, moradora do largo do Arouche, em São Paulo, in Sandra Colucci, “Entre verrinas e ditirambos” (Scortecci, 2024).

Teodoro Sampaio (1855-1937), engenheiro, geógrafo e historiador, é autor da dissertação “Restauração Histórica da Vila de Santo André da Borda do Campo”, com várias publicações, inclusive nas páginas 1 e 2 do jornal “O Estado de S. Paulo”, edição de 1º de novembro de 1903.

O artigo traz informações importantes sobre as raízes históricas do Grande ABC. Mas a obra do período de Teodoro Sampaio que diz melhor à região é este mapa. Ele focaliza toda a área das Setecidades, estendendo-se para a Capital, São Paulo, apanhando parte considerável da região metropolitana que se formaria.

É o mapa que ilustra o “Momento Memória”, criação do artista gráfico Paulo César Nunes, da Editoria de Artes do Diário.

Chamamos a atenção para as manchas escuras. Elas principiam os primeiros e tímidos pontos urbanos de um território cuja essência maior era o rural, incluindo as áreas de proteção ambiental em torno da Represa Billings e da Mata Atlântica.

Não, em 1903 não existia ainda a represa. A mata era mais exuberante. As várias bacias hidrográficas mais visíveis. E a passagem do trem – que veio com a Estrada de Ferro São Paulo Railway na segunda metade do século XIX – iria fomentar os centros urbanos de várias das cidades que hoje formam o Grande ABC.

EM TORNO DE SÃO PAULO

No mapa, o Centro da cidade de São Paulo era o mais adensado. Mas por aqui tínhamos espaços urbanos que se formavam lentamente, timidamente, da Vila de São Bernardo – datada do início do século XX, e fora da passagem da estrada de ferro – mais as várias estações ferroviárias, de São Caetano ao Alto da Serra (hoje Paranapiacaba).

Fora do eixo da ferrovia, vários nomes se destacam no mapa e sobreviventes nos dias atuais: Utinga (o original, que ficava em São Caetano), Piraporinha (no atual Diadema), Pedroso (hoje área ambiental próxima ao ponto culminante do Morro do Bonilha, do pico do mesmo nome).

Oratório, da fazenda dos Cardoso Franco, que se estendia entre Pilar (Mauá), Santo André e Zona Leste de São Paulo).

Nesta grande área surgiria o ABC urbano dos dias atuais, com vários bairros já centenários. Eles formarão a próxima série aqui no “Momento Memória”.

O Museu de Santo André tem uma versão menos abrangente deste mapa, com corte privilegiando o Grande ABC. No presente caso, num mapa estendido, a reprodução do que está exposto em ponto de destaque do Arquivo Público do Estado de São Paulo, na Rua Voluntários da Pátria, próximo ao Terminal Tietê.

EM VÍDEO – Esta apresentação tem versão animada no Face Book da Memória e nas plataformas do Diário.

Amanhã no “Momento Memoria” quatro bairros centenários: Campestre, Industrial, Jardim e Santa Maria

Crédito da foto 1 – Acervo Apesp (Arquivo Público do Estado de São Paulo)

METROPOLITANA RURAL. O mapa de São Paulo e arredores em 1903, incluindo a área do Grande ABC: São Bernardo aparece três vezes, como município, vila e estação

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Quinta-feira, 17 de julho de 1975 – Edição 2800

MANCHETE – SEMA vê situação extremamente grave.

Há 50 anos, o problema ambiental ganhava o noticiário a partir de episódios vividos no Grande ABC, com a grande nuvem de poluentes que cobriu o bairro Jardim e área andreense.

NOTA DA MEMÓRIA – SEMA é a sigla atual da Secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo.

EM 17 DE JULHO DE...

1905 – Os primeiro e segundo quadros da extinta AA das Palmeiras, que acabavam de incorporar-se ao Clube de Regatas São Paulo, iniciavam exercícios no seu novo campo da Chácara Floresta.

1940 – Pelo Torneio Rio-São Paulo jogavam no Pacaembu São Paulo e Fluminense: 2 a 2.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Na Bahia, hoje é o aniversário de Baixa Grande, Ibiassucê e Itaquara.

No Rio Grande do Sul, Bagé e Dona Francisca.

Também aniversariam em 17 de julho: Cuité (PB), Monção (MA), Sabará (MG) e Volta Redonda (RJ).

HOJE

Dia do Protetor da Floresta

Bem-aventurado Inácio de Azevedo e companheiros

17 de julho

Eram 40 jesuítas europeus. Foram martirizados por piratas franceses quando se dirigiam ao Brasil, em 1570. São venerados como os “40 Mártires do Brasil”.

Ilustração – Editora Paulus