Santo André Intelli x Esporte Futuro na LNF: informações da partida e onde assistir

Em bom momento na disputa da LNF (Liga Nacional de Futsal), o Santo André Intelli volta à quadra para enfrentar o Esporte Futuro, nesta terça-feira (15), às 20h30. Em partida que acontece no Ginásio Noêmia Assumpção, ambos os times brigam por uma posição melhor dentro da zona de classificação ao mata-mata. A transmissão ao vivo do duelo acontece na LNFTV e no Canal Goat, ambos no YouTube.

O time andreense faz uma campanha de altos e baixos, e após três derrotas consecutivas, conseguiu uma recuperação com dois triunfos em sequência (5 a 3 diante do Blumenau, e 4 a 2 frente ao Tubarão). Os resultados deixaram o time do Grande ABC na nona posição nacional, com 20 pontos. Em caso de vitória na rodada, a equipe pode alcançar até a sétima colocação.

Pelo lado adversário, a campanha é parecida, mas o momento é de instabilidade. O Esporte Futuro é 12º, somando 17 pontos, também dentro da zona de classificação à segunda fase, porém o time venceu apenas um dos últimos cinco compromissos, e chega para a partida após uma derrota por 3 a 0 em jogo contra o Corinthians.

Os 16 melhores times do País se classificam ao mata-mata. A primeira fase da competição dura até a última semana de setembro, com 23 rodadas a serem disputadas no total.

Detalhes da partida:

- Dia e horário: terça-feira, 15 de julho, às 20h30 (de Brasília).

- Local: Ginásio Noêmia Assumpção, em Santo André

- Onde assistir: LNFTV (YouTube) e Canal Goat (YouTube)