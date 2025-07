Unidos e Tamo Junto chegam a final do Campeonato Amador de Futebol Sub-20 de São Caetano

O Campeonato Amador de Futebol Sub-20 de São Caetano decidiu seus finalistas no domingo (6), Unidos FC/Bairro São José e Tamo Junto Palmares foram os confrontos. A data e o horário serão confirmados ainda nesta semana pela LSF (Liga Sancaetanense de Futebol), organizadora da competição.

As semifinais foram disputadas com duas partidas, Unidos FC e América do Sul, onde Unidos ganhou de 5 a 2, e do Tamo Junto Palmares e Águias Nova Gerty, com Tamo Junto ganhando de 2 a 1.

“O campeonato sub-20 foi de bom nível técnico. Foram 23 partidas realizadas, com 101 gols marcados, com ótima média de 4,3 gols por jogo. O Unidos foi o primeiro colocado na fase de classificação e o Tamo Junto ficou em terceiro, mas eliminou o segundo colocado, Águia Nova Gerty, na semifinal, por 2 a 1, numa partida das mais equilibradas. Tenho certeza de que será uma grande final”, comentou o presidente da Liga Sancaetanense de Futebol, Edmar Pedro da Silva, o Tuca.

Para mais informações sobre data, local e horário das partidas basta acessar o site da Liga: www.ligalsf.com.br