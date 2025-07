Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião desta quarta-feira (16)

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Pronto para sair da zona de conforto? Hoje é o dia perfeito para embarcar em novas aventuras e expandir seus horizontes. Apenas lembre-se de focar na parte da tarde para manter a produtividade. À noite, prepare-se para uma conexão verdadeira nos contatos e romance. Mantenha-se saudável evitando excessos.

Cor: AZUL

Palpite: 52, 43, 02

Hoje é um dia de ousadia e coragem, perfeito para batalhar por suas ambições profissionais e financeiras. Aproveite o período da manhã para se arriscar, porque à tarde o clima pode mudar. Cuidado com possíveis contrariedades e não confie cegamente nos outros. No amor, prepare-se para momentos vibrantes e uma noite quente!

Cor: AMARELO

Palpite: 10, 09, 27

LEIA TAMBÉM:

Veja horóscopo desta quarta-feira (16) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer



Signos: veja horóscopo desta quarta-feira (16) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes



A quarta-feira traz alegrias na paixão e oportunidades para compromissos firmes. Cuidado com as palavras à tarde para evitar desentendimentos. Possíveis contratempos no trabalho, mas à noite, espere momentos deliciosos com amigos e amados.

Cor: CINZA

Palpite: 47, 45, 09

Hoje, sua vitalidade vai estar a mil! Aproveite para agilizar questões de trabalho e assuntos de casa. Pela manhã, as coisas fluirão com facilidade! Cuidado com imprevistos à tarde e redobre a atenção em compromissos de estudos ou viagens. À noite, prepare-se para um clima apaixonado

Cor: VERDE

Palpite: 08, 15, 24