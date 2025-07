Corinthians envia ofício à CBF para contestar pênalti polêmico contra o Bragantino

O Corinthians enviou nesta segunda-feira (14) um ofício à CBF (Confederação Brasileira de Futebol) contestando o pênalti marcado a favor do Red Bull Bragantino na partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lance, validado após revisão do VAR, resultou no primeiro gol da equipe visitante, que venceu por 2 a 1, no domingo (13), na Neo Química Arena.

No documento, direcionado ao presidente da CBF, Samir Xaud, o clube manifesta “profunda indignação” e classifica a marcação como “injustificável do ponto de vista técnico”.

“O Sport Club Corinthians Paulista, por meio deste ofício, manifesta sua mais veemente inconformidade com o grave erro de arbitragem ocorrido na partida realizada em 13 de julho de 2025, entre Corinthians e Red Bull Bragantino, válida pela 13° rodada do Campeonato Brasileiro da Série A”, diz o texto.

A jogada ocorreu aos 26 minutos do primeiro tempo. O zagueiro Cacá levantou a perna dentro da área e tentou recolher o movimento ao perceber a aproximação do atacante Vinicinho, que caiu com as mãos no rosto. Inicialmente, o árbitro Bruno Arleu de Araújo não marcou a infração, mas foi chamado pelo VAR, comandado por Rafael Traci, e, após revisão, assinalou o pênalti.

Nos áudios divulgados pela CBF, Arleu afirma que, em campo, entendeu que o defensor corintiano não cometeu falta:

“Para mim, ele recolhe tudo. O contato é inevitável.”

Ao rever as imagens, no entanto, mudou de opinião e justificou a marcação como "jogada imprudente".

O Corinthians argumenta que o lance não teve contato suficiente e que decisões como essa, mesmo com suporte tecnológico, comprometem a credibilidade da arbitragem.

“Mesmo diante de recursos tecnológicos avançados, como o VAR, erros desta magnitude ainda venham a ocorrer, interferindo diretamente no andamento e no resultado das partidas. A expectativa legítima dos clubes, atletas, torcedores e patrocinadores é de que a arbitragem, especialmente com o suporte do VAR, atue com precisão, responsabilidade, e justiça desportiva”, afirma outro trecho do ofício.

O clube pede esclarecimentos e medidas corretivas por parte da entidade máxima do futebol brasileiro.