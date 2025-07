Veja a Palavra do Leitor do 'Diário' deste dia 15 de julho de 2025

Viaturas

‘PM admite alta de furtos na região e desejo por frota maior’ (Política, ontem). Para quê? Se só o que se vê é polícia passeando de viatura? Vidro fechado e mexendo no celular. Patrulha mesmo que se vê é Força Tática, Baep e Rota. O resto só queima combustível à toa.

Sandro Pivatto Cano - do Facebook

Cemitérios

‘Cemitérios da região são alvo fácil de furtos subnotificados’ (Setecidades, ontem). Reclamei na prefeitura para cortarem as árvores do Cemitério Cristo Redentor, na Vila Pires. Árvores das ruas estão destruindo os túmulos. Até agora ninguém me respondeu. Precisa aparar as árvores e retirar algumas cujas raízes estão acabando com rua e jazigo.

Fabi Lima - Santo André

Trump

O nobre missivista Vanderlei Retondo, esqueceu-se de citar em sua manifestação, intitulada ‘Absolutismo’ (Palavra do Leitor, dia 13), aquela famosa nação democrática, também conhecida como terra da liberdade e das oportunidades, mas que atualmente está sob comando de Dom Trump I. Reinando de forma para lá de absolutíssima, Dom Trump I segue taxando, sem qualquer justificativa plausível, mais de 30 países, incluindo a Comunidade Europeia; proíbe com veemência e violência qualquer manifestação contra seu reinado; expulsa milhares de imigrantes, apesar de ser casado com uma, separando pais de filhos, colocando-os em prisões que alugou em outros países; mudou o nome do Golfo do México; pretende anexar outros países ao seu território; perdoou todos os condenados pela invasão e mortes no Capitólio; ameaça fechar jornais que façam oposição; corta e bloqueia verbas da principal Universidade do mundo; ameaça tirar a cidadania de uma jornalista que o critica, mesmo ela sendo nascida em Nova York; financia diversas guerras, mandando bombardear outros países; interfere na política do Brasil fazendo chantagens, visando ingerir em nosso Judiciário, para ajudar um amiguinho. Pelo visto, nosso missivista é bastante seletivo em sua crítica.

Francisco de Oliveira Junior

Santo André - Gastos públicos

Gastos Públicos

Gostaria de saber em que mundo vive o pessoal de Brasília. No planeta Terra acho que não é. É absurda a distância entre Brasília e o Brasil real. Será que ninguém anda pelas ruas? Só de jatinhos da FAB (Força Aérea Brasileira)? É de causar náusea ouvir o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que nada ou muito pouco fez de positivo ao País até hoje, declarar com todas as letras que, se “L” não sancionar o PL (Projeto de Lei) que amplia o número de deputados de 513 para 531, ele, como presidente do Congresso, o promulgará e jogará mais esta conta e este descalabro no colo da sociedade brasileira. Por que ele não vem na Avenida Paulista defender este PL repudiado pela esmagadora parte da população, exceto os políticos, claro? Se “L” tem o mínimo interesse em defender o País (difícil acreditar), que vete este projeto indecente e que este volte ao Congresso. Aí, só Deus sabe o final. Que moral tem este Legislativo para cobrar corte de gastos do Executivo? Estão os dois errados. É o sujo falando do mal lavado. É muita insensibilidade da classe política, sem contar que isso também elevará, em cascata, o aumento de deputados nas assembleias legislativas estaduais.

Mauri Fontes - Santo André

Povo paga a conta

Já dizia o filósofo Montesquieu: interesses particulares fazem esquecer facilmente os interesses públicos. Na mesma linha, segue, o poder concentrado é corrupto. Brasília fica muito longe das reais necessidades do povo. O poder precisa urgentemente ser descentralizado para que determinados eleitos tenham freio na língua. Porque depois da coisa dita, é o povo que paga a conta.

João Camargo - Capital