Vinte anos de Suas

O Suas (Sistema Único de Assistência Social) completa hoje 20 anos de implantação no Brasil. São duas décadas de uma política pública essencial que nasceu do diálogo, da luta e da resistência. São 20 anos de um pacto coletivo pela dignidade social e pelos direitos.

O Suas foi instituído oficialmente pelo Decreto Federal nº 5.085, de 19 de maio de 2004, mas sua implementação e regulamentação se deu apenas após a publicação da Resolução nº 145 do Conselho Nacional de Assistência Social, em 15 de outubro do mesmo ano.

Contudo, foi apenas em 2005 que ele passou a ser efetivamente implantado nos municípios com base na Lei Orgânica de Assistência Social – Lei nº 8.742 de 1993, alterada pela Lei nº 12.435, de 6 de julho de 2011, que incluiu formalmente o SUAS como modelo de gestão de Assistência Social em todo o Brasil.

O Suas mudou a realidade da política pública de assistência e chegou como um instrumento de transformação social, acolhimento, proteção e, principalmente, garantia de direitos.

A partir do Suas a assistência social passou a funcionar de forma estruturada em todo território nacional, com a criação dos Cras (Centros de Referência de Assistência Social) e Creas (Centros de Referência Especializado em Assistência Social), organizando o atendimento e promovendo um trabalho mais efetivo com famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social.

Hoje, comemoramos muito mais do que uma política pública. Celebramos um verdadeiro instrumento de transformação, e, acima de tudo, reforçamos nosso compromisso coletivo de manter viva essa conquista tão essencial. Sigamos juntos na construção de um País onde a assistência social seja cada vez mais valorizada e reconhecida, promovendo igualdade e justiça social para todos.

Ana Claudia de Fabris é secretária de Assistência Social de Santo André.