Consórcio anuncia viaturas para divisas

Os sete prefeitos bem que estão tentando fazer suspense sobre as pautas que serão discutidas nesta terça-feira (15), na inauguração da Sala Grande ABC em Brasília. Entretanto, já existem informações de que o presidente da entidade regional e prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), anunciará novas viaturas para as GCMs (Guardas Civis Municipais), que serão usadas no patrulhamento das divisas das sete cidades. Segundo apurado, será um veículo por município. A medida seguiria o programa “Grande ABC + Seguro”, anunciado pelo podemista como forma de coibir a criminalidade, com integração entre as sete GCMs e as forças das polícias Militar e Civil. Entretanto, ainda se aguarda o balanço que mostre o avanço desse programa para população da região.

BASTIDORES

Convidado de honra

O deputado federal Alex Manente (foto), líder do Cidadania na Câmara, é esperado nesta terça-feira (15) tanto na audiência ordinária, às 14h, quanto na cerimônia de inauguração da Sala Grande ABC do Consórcio Intermunicipal em Brasília, às 17h. O parlamentar, que lidera o ranking de envio de emendas para as sete cidades, aproximou-se nas últimas semanas do prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), que é também o anfitrião dos dois compromissos na Capital federal. Por isso, comparecer a ambos passou a ser prioridade do legislador.

Comissão Parlamentar

A Prefeitura de São Caetano deve entregar nesta terça-feira (15) os documentos contábeis e fiscais referentes a 2024 aos integrantes da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito), instaurada na Câmara em junho. O grupo de trabalho, formado por Edison Parra (Podemos), relator; César Oliva (PSD), presidente; e Marcel Munhoz (Progressistas), membro, tem como objetivo apurar supostas irregularidades cometidas por José Auricchio Júnior (PSD) em seu último ano de mandato. A ex-secretária da Fazenda Stefânia Wludarski, atualmente adjunta na Pasta de Finanças de Cotia, assinou os documentos durante sua gestão na administração são-caetanense. Segundo pessoas a par do assunto, as planilhas já estão prontas, aguardando apenas o visto do departamento jurídico da Prefeitura.

Dobrada à vista

Os deputados federal Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho, e estadual Luiz Fernando Teixeira, ambos do PT, não descartam um dobrada para as eleições do ano que vem. Os parlamentares se reuniram nesta segunda-feira (15) e, segundo Vicentinho, a disputa pela reeleição foi tema da agenda. “Temos missões a cumprir juntos, na pré-campanha, na campanha e no mandato”, pontuou Vicentinho, que está em seu sexto mandato na Câmara Federal. Já Luiz Fernando buscará a quarta reeleição na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo).

Presença feminina

O público feminino tem se apropriado cada dia mais de espaços para definição de políticas públicas. Pelo menos é o que mostraram as audiências para a elaboração do PPA (Plano Plurianual) 2026-2029 na região. Após terem apresentado mais de 67% das sugestões em Mauá. as mulheres marcaram presença em São Bernardo. Nas consultas online, elas responderam por mais de 66% das propostas enviadas ao poder público. Já nos encontros presenciais, a contribuição feminina atingiu 35%.

Refis em Ribeirão

O programa de regularização de dívidas de Ribeirão Pires, o Refis 2025, já totalizou R$ 6.893.483,95 em débitos renegociados. A ação segue disponível até o dia 22, com agendamento obrigatório pelo site da Prefeitura ou pelo aplicativo Ribeirão Pires Digital e o atendimento no Paço Municipal (Rua Miguel Prisco, 288 – Centro).