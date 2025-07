Delegacia de Diadema é investigada por descarte irregular de documentos

A SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo) averigua o descarte irregular de documentos administrativos (como boletins de ocorrência e relatórios de investigação) pelo 2º Distrito Policial de Diadema na rua. Entre a papelada flagrada pelo Diário a 7 minutos a pé da delegacia localizada na Avenida Piraporinha, estavam informações sigilosas como digitais, RGs, CPFs e até os retratos de investigados.





O episódio foi denunciado por um leitor ao Diário na sexta (11). A reportagem encontrou a documentação ainda exposta (em uma sacola plástica transparente) na tarde de segunda-feira (14). A exposição dos dados, segundo nota do 2º DP à reportagem, aconteceu acidentalmente, após uma "confusão entre o saco de documentos, que foi extraviado, e outro saco de documentos idênticos utilizados para lixo comum".





No comunicado, a equipe afirma que os documentos, datados de 2024, faziam parte de uma remessa "antiga" de relatórios e BOs que, na realidade, deveriam ter sido "destinadas a uma fragmentadora (trituradora) de papel". Apesar do ocorrido, a SSP-SP disse ao Diário que "a eliminação de documentos da Polícia Civil de São Paulo obedece a procedimentos rigorosos e controlados, com o objetivo de garantir a destruição segura e adequada de materiais, sem comprometer a segurança das informações, em conformidade com a legislação vigente".





Nesta segunda-feira (14), durante as apurações da reportagem, por volta das 17h, a localização dos documentos extraviados foi confirmada pelo 2º DP, que se comprometeu que "agora serão corretamente destruídos, conforme os procedimentos internos de descarte seguro". O episódio também foi lamentado pela unidade policial: "não houve qualquer intenção em expor dados sensíveis. Trata-se de um equívoco material, ocorrido em meio à rotina intensa de trabalho".





A partir da denúncia, o DP afirmou que já revisa medidas que evitem fatos semelhantes e que reforçará à equipe que "todo material sigiloso seja mantido separado e imediatamente fragmentado (picotado)". Ao Diário, a SSP-SP destaca que "todos os fatos mencionados pela reportagem estão sendo devidamente apurados para que sejam adotadas as medidas cabíveis".