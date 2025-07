Ribeirão Pires terá aulas abertas de esportes nesta semana, confira locais e horários

Durante esta semana, a Prefeitura de Ribeirão Pires realiza uma série de aulas abertas gratuitas de diversas modalidades esportivas em pontos estratégicos da cidade. A iniciativa faz parte do Projeto Férias, e tem como objetivo estimular hábitos saudáveis e incentivar a prática esportiva entre crianças, adolescentes e adultos durante o recesso escolar.

Entre os dias 15 e 19 de julho, moradores de diferentes bairros poderão participar de “aulões” de voleibol adaptado, boxe, taekwondo, ginástica, capoeira, ritmos e futsal. As atividades são totalmente gratuitas e não exigem inscrição prévia, bastando ao interessado comparecer ao local e horário indicados na programação.

A maratona esportiva começa nesta terça-feira (15), no Ginásio Ozíris Grecco, com voleibol adaptado às 13h e boxe às 19h. Na quarta-feira (16), o destaque será o taekwondo, com três horários e locais distintos: as aulas acontecem às 16h no CTT Jardim Caçula, às 18h no CTT Parque Aliança, e às 19h30 no Parque Oriental, reforçando a proposta de descentralizar as atividades esportivas e levar opções para várias regiões da cidade.

Já na quinta-feira (17), a programação começa logo cedo, com ginástica às 8h no Parque Oriental e às 8h30 na Areninha da Vila Monteiro. À noite, o ritmo contagia o Ginásio Ozíris Grecco com uma aula de dança às 18h30, seguida por uma animada roda de capoeira às 19h, na Tenda Multicultural da cidade.

Na sexta-feira (18), a manhã inicia com mais uma aula de ginástica no Ginásio Ozíris Grecco, às 8h. À noite, o palco da Vila do Doce será tomado pelo “passinho”, estilo de dança urbana que tem ganhado espaço nas periferias e nas redes sociais, atraindo jovens e promovendo expressão cultural por meio do movimento.

Encerrando a semana de esportes, o sábado (19) será reservado ao futsal, com uma partida especial e convidados no Ginásio Ozíris Grecco, às 13h. A atividade deve reunir alunos das escolinhas da Prefeitura e moradores interessados, consolidando o ginásio como espaço de convivência, lazer e formação esportiva.

O secretário da Juventude, Esportes e Lazer, Emerson Gilarde, destacou a importância da ação. “Nosso objetivo é proporcionar momentos de integração, descoberta de talentos e promoção da saúde, aproveitando o período de férias escolares para envolver crianças, jovens e até mesmo adultos com a prática esportiva”, afirmou.

Confira a agenda de atividades:

Terça-feira (15)

13h – Voleibol Adaptado (Ginásio Ozíris Grecco)

19h – Boxe (Ginásio Ozíris Grecco)

Quarta-feira (16)

16h – Taekwondo (CTT Jardim Caçula)

18h – Taekwondo (CTT Parque Aliança)

19h30 – Taekwondo (Parque Oriental)

Quinta-feira (17)

08h – Ginástica (Parque Oriental)

08h30 – Ginástica (Areninha Vila Monteiro)

18h30 – Ritmos (Ginásio Ozíris Grecco)

19h – Capoeira (Tenda Multicultural)

Sexta-feira (18)

08h – Ginástica (Ginásio Ozíris Grecco)

19h – Passinho (Palco da Vila do Doce)

Sábado (19)

13h – Futsal e convidados (Ginásio Ozíris Grecco)